Пластиковый мусор способствует распространению опасных инфекций: что обнаружили ученые

Опасные для здоровья людей бактерии, контактирующие с микропластиком, становятся более устойчивыми к антибиотикам. Загрязнение окружающей среды пластиковыми отходами создает благоприятную среду для развития таких супербактерий, распространяющих сложные для лечения инфекции.

Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании ученых Бостонского университета (США).

Как показали проведенные эксперименты, пластик создает идеальную поверхность для образования бактериальных биопленок – защитных структур, препятствующих проникновению лекарства.

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При этом даже после удаления микропластика бактерии, ранее контактировавшие с ним, сохраняли способность формировать более устойчивые биопленки.

Более толстые и крепкие биопленки у таких супербактерий значительно осложняют лечение инфекций.

По оценкам специалистов, ежегодно почти 5 миллионов человек умирают от инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Как отметил профессор Бостонского университета Мухаммад Заман, микропластик может стать дополнительным фактором риска в таких уязвимых сообществах, как лагеря беженцев и неблагополучные густонаселенные районы, где пластик быстро накапливается.

Исследователи намерены расширить свои эксперименты и изучить влияние микропластика на устойчивость бактерий в реальных условиях.

Напомним, ежегодно в мире образуется 400 миллионов тонн пластиковых отходов, большинство из которых попадает на свалки или загрязняет природу. Эти отходы со временем распадаются на микропластик – мелкие частицы, попадающие в наше тело через воду, воздух и еду.

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