Плутон и Харон: как "ледяной поцелуй" мог создать уникальную систему луны и планеты

Согласно моделям, если Плутон и Харон обладают определенной материальной прочностью, то их столкновение могло привести к кратковременному объединению (поцелую), после которого тела разделились. В результате этого процесса образовалась система Плутон-Харон, которая остается стабильной по сей день.

Новые исследования предполагают, что миллиарды лет назад Плутон мог "захватить" свой самый большой спутник, Харон, из-за короткого, но значимого столкновения, которое ученые назвали "ледяным поцелуем".

Об этом пишет Space.com.

Эта теория объясняет, как карликовая планета смогла удержать месяц, который почти вдвое меньше ее. По мнению ученых, оба небесных тела, расположенных в отдаленном Поясе Койпера, могли столкнуться миллиарды лет назад. Вместо того чтобы уничтожить друг друга, они на мгновение объединились в "космический снеговик", а затем разделились, оставаясь гравитационно связанными.

Что такое поцелуй и восхищение?

Эта новая теория формирования спутников уникальна в контексте планетарной науки. Исследователи ранее классифицировали столкновение небесных тел как "удар и бегство" (тела разлетаются после столкновения) или "прикосновение и слияние" (объекты образуют единое целое). Теория "поцелуя и увлечения" предлагает совсем другой сценарий: после кратковременного слияния объекты снова разделяются, образуя отдельные, но орбитально связанные небесные тела.

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Как это работает?

Согласно моделям, если Плутон и Харон обладают определенной материальной прочностью, то их столкновение могло привести к кратковременному объединению (поцелую), после которого тела разделились. В результате этого процесса образовалась система Плутон-Харон, которая остается стабильной по сей день.

Адин Дентон, исследователь из Университета Аризоны и руководитель группы, объясняет:

“Процесс этого столкновения напоминает поцелуй, потому что Плутон и Харон временно объединились, прежде чем разделиться. Мы были удивлены этим сценарием, ведь раньше ничего подобного не наблюдали”.

Новые перспективы исследований

Эта теория имеет значение не только для объяснения уникальной системы Плутона и Харона, но и для изучения физических свойств ледяных миров в Поясе Койпера. Она позволяет лучше понять, как формируются спутники и как структуры из ледяных материалов могут выдерживать гравитационные силы при столкновениях.

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Исследователи также предполагают, что подобные процессы могли иметь место и в других системах внутри Солнечной системы или даже за ее пределами, открывая новые перспективы для астрономических открытий.