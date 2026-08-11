Плутон замерзает и теряет свою атмосферу: как ученые это узнали

Плутон может выглядеть как тихий, застывший мир на краю Солнечной системы, но его атмосфера все еще меняется / © Unsplash

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Карликовая планета Плутон постепенно теряет свою тонкую атмосферу — она охлаждается и превращается в лед на поверхности по мере того, как космическое тело удаляется от Солнца. Астрономы получили новые убедительные наблюдательные данные, подтверждающие этот масштабный процесс.

Об этом пишет The Daily Galaxy.

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Согласно новому исследованию, атмосфера Плутона может начать сжиматься, поскольку далекая карликовая планета движется к более холодным частям своей орбиты. Исследователи обнаружили 16% падение атмосферного давления, что может являться ранним признаком того, что тонкая атмосфера Плутона начинает замерзать.

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Планета сейчас удаляется от Солнца после достижения ближайшей точки сближения в 1989 году. Во время прохождения по холодным регионам своей длинной орбиты ученые наблюдают за тем, как ее атмосфера реагирует на изменение условий.

Это первый случай, когда исследователи смогли проследить атмосферу Плутона в течение этой части его орбитального путешествия с момента открытия карликовой планеты в 1930 году. Новые измерения могут помочь объяснить, как его замерзшая поверхность и атмосфера взаимодействуют в течение длительных периодов.

В настоящее время нет космического аппарата, который находился бы достаточно близко к планете, чтобы непосредственно изучать ее атмосферу. Для Земли карликовая планета тоже слишком мала и слаба, чтобы телескопы могли получать подробные изображения атмосферы.

Ученые используют хитрый обходной путь: они наблюдают, что происходит, когда ледяная карликовая планета проходит перед далекой звездой. Эти события, называемые звездными покрытиями, позволяют исследователям изучать атмосферу Плутона, наблюдая за изменением света звезды.

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Когда звездный свет проходит сквозь атмосферу Плутона, он немного преломляется и рассеивается, прежде чем звезда исчезает за ледяным миром. То, как свет гаснет и возвращается, дает ученым информацию о плотности и давлении атмосферы.

По данным команды ученых, атмосферное давление Плутона оставалось почти неизменным с момента пролета межпланетного космического зонда New Horizons в 2015 году до 2021 года. Затем наблюдения между серединой 2021 года и июлем 2023 показали снижение объемного давления на 16%.

Исследователи изучили 10 покрытий в течение периода 2017-2023 годов. Лишь четыре из них наблюдались из нескольких мест на Земле, что помогло подтвердить измерения и дать разные представления об атмосфере Плутона.

Атмосфера внешнего мира Солнечной системы тесно связана с поведением его поверхностного льда. Замерзшие материалы на земле и газы над ними постоянно взаимодействуют, что усложняет полное понимание климатической системы Плутона.

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«Меня постоянно поражает, как простой метод наблюдения за тусклением и повторным появлением звездного света позволяет нам изучать тонкую атмосферу — несколько миллионных долей земной — на планете, которая вдвое меньше размера нашей Луны и в 30 раз дальше от Солнца», — говорит исследователь Аманда Сикафус.

Больше данных может раскрыть следующий сдвиг

Недавнее падение давления является интригующим результатом, но ученым требуется больше данных, чтобы понять, означает ли это начало более длительного снижения или часть временного изменения.

Сикафус сказала, что предстоящие наблюдения в течение следующих лет и десятилетий помогут подтвердить или опровергнуть эту тенденцию. Последующие измерения покрытия звезд позволят исследователям следить за тем, как меняется атмосфера Плутона, когда карликовая планета продолжает двигаться по своей орбите.

«Мы находимся на особо интересном этапе для Плутона, — говорит Сикафус. — Наша работа показывает, что давление в атмосфере недавно начало снижаться. Я надеюсь, что в ближайшие годы или десятилетия мы сможем получить больше данных, чтобы подтвердить или опровергнуть эту тенденцию».

Ранее астронавт долетел до самой дальней точки от Земли и поразил жестом в честь покойной жены.

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