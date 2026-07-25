Плюс сорок днем и мороз ночью: почему в пустыне после заката стремительно падает температура

В пустыне очень большая разница между дневными и ночными температурами / © bigpicture.ru

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Ученые подробно объяснили природу экстремальных температурных колебаний в пустынях , где адская дневная жара после заката часто сменяется сильным холодом. Причиной такого резкого ночного похолодания есть уникальные климатические условия, которые позволяют накопленному солнечному теплу беспрепятственно и мгновенно рассеиваться прямо в атмосферу.

Об этом пишет научное издание Science Times.

Почему температура стремительно падает

Самой главной причиной резкого падения температуры в пустыне является критическая нехватка влаги в воздухе. Обычный водяной пар в других климатических зонах успешно удерживает тепло, но очень сухой пустынный воздух позволяет нагретым массам гораздо быстрее подниматься вверх и исчезать.

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Важную роль в этом процессе играет и традиционно безоблачное небо над засушливыми регионами планеты. Поскольку там почти нет плотных облаков, которые действовали бы как природный изоляционный слой и отражали тепло обратно к земле, остаточное тепло излучается прямо в космос почти без сопротивления.

Песок также существенно способствует этим быстрым изменениям, поскольку он невероятно быстро нагревается днем, но не способен долго сохранять энергию. Как только солнце садится за горизонт, песчаная почва мгновенно теряет свои градусы из-за процесса радиационного охлаждения, делая ночь по-настоящему холодной.

Роль растительности и климата

В большинстве других регионов Земли высокая влажность работает как естественное теплое одеяло, которое согревает землю ночью и не дает ей быстро остыть. В пустынной среде отсутствие такой влажности означает, что после сумерек у поверхности практически нечего удерживать.

Дополнительной причиной является очень скудная растительность, которая не способна защитить почву от прямых солнечных лучей и стабилизировать общий микроклимат. Из-за отсутствия больших деревьев и кустов, которые бы сохраняли влагу и обеспечивали тень, засушливый ландшафт ежедневно испытывает экстремальные температурные качели между светлыми и темными временами суток.

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Адаптация животных и людей

Благодаря эволюции местные животные научились эффективно избегать жаркой части суток, чтобы не получить тепловой удар. Большинство жителей пустыни становятся активными только вечером, ночью или ранним утром, когда сухой воздух становится значительно прохладнее и комфортнее для охоты.

Днем пустынные жители спасаются от перегрева, зарываясь глубоко под землю или находя убежище в редких затененных местах между камнями. В то же время, некоторые виды животных имеют особые анатомические адаптации, которые сводят к минимуму потерю воды и идеально регулируют температуру их тела во время резких перепадов.

Растения также прекрасно приспособились к этим экстремальным качелям, ведь кактусы и другие суккуленты научились эффективно накапливать воду в своих стволах. Их уникальная структура и толстая кожура сводят к минимуму испарение влаги, позволяя успешно выживать, несмотря на строгие условия среды.

Людям, постоянно живущим или временно путешествующим в таких суровых регионах, также приходится тщательно готовиться как к сильной жаре, так и к пронизывающему холоду. Днем им критически необходима легкая дышащая одежда, тогда как после наступления темноты теплые слои вещей и куртки становятся обязательными для выживания.

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Напомним, в пустыне на территории Мексики расположена так называемая «Зона молчания» . Безлюдная пустыня отпугивает людей и давно обросла мистическими историями и легендами, постоянно привлекающими исследователей аномальных явлений.

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