По человеческое колено: в Испании нашли уникальные останки миниатюрных динозавров

Яйцо динозавра. Фото: Yanish E/CC BY 4.0

В северной части Испании палеонтологи нашли останки необычно мелких динозавров вида Foskeia pelendonum. Длина этих существ вместе с хвостом не превышала полметра, а в вертикальном положении они бы достигали колена взрослого человека.

Об этом сообщило издание Spiegel.

Исследованием руководил Фидель Торсида Фернандес-Бальдор из Музея динозавров Салас-де-лос-Инфантес. Команда нашла кости вблизи Кастрильо-де-ла-Рейна и установила, что останки принадлежат как минимум пяти особям. Foskeia pelendonum относится к группе птицетазовых динозавров — орнитоподов, которые обитали около 120 млн лет назад.

По крайней мере одно найденное животное было взрослым — это подтверждают анализы микроструктуры костей, проведенные под руководством палеонтолога Коэна Штайна. Ученые отмечают, что его метаболизм был близким к метаболизму современных мелких млекопитающих или птиц.

Несмотря на небольшие размеры, динозавры имели специализированные зубы и особенности строения тела, которые указывают на способность к быстрым рывкам в густых лесах. Исследователи отмечают: такие находки демонстрируют, что эволюция экспериментировала не только с гигантскими формами, но и с очень маленькими.

«Для будущих исследований динозавров исследователь Поль-Эмиль Дьедонне рекомендует обращать больше внимания на незаметные, фрагментарные и мелкие находки», — говорится в статье.

