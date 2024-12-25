Побил рекорды: зонд NASA прикоснулся к Солнцу

24 декабря 2024 года, в 13:53 по Киеву, солнечный зонд NASA "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние и набрал самую высокую скорость в своей истории.

Об этом сообщило издание Space.

Аппарат пролетел на расстояние всего 6,1 млн км от нашей звезды, проникая в раскаленную корону Солнца. Скорость зонда при полете достигла 692 000 км/ч, что в 300 раз превышает скорость реактивных истребителей.

В сентябре 2023 года солнечный зонд NASA "Паркер" стал самым быстрым искусственным объектом, достигнув скорости 635 266 км/ч. Через несколько дней ученые ожидают подтверждения, что зонд пережил экстремальные условия и, возможно, достиг еще больших показателей скорости при сближении с Солнцем 24 декабря.

Это уже 22-е сближение зонда с Солнцем с 2018 года, и хотя ученые пока не могут подтвердить, пережил ли аппарат этот рекордный маневр, результаты будут известны 27 декабря. По прогнозам, "Паркер" может осуществить еще два подобных сближения в 2025 году.

Какую тайну разгадывает зонд NASA "Паркер"

Зонд NASA "Паркер" приблизился к Солнцу на рекордно малое расстояние, собирая уникальные данные о солнечной короне.

Ученые стремятся выяснить, почему находящаяся далеко от ядра звезды корона Солнца имеет температуру более 1 млн градусов Цельсия, тогда как поверхность Солнца лишь 5500 градусов. Согласно стандартной модели звезд, температура должна снижаться с удалением от ядра, но корона разрушает эту закономерность. Ее расположение, почти на 1,5 млн км дальше от ядра, свидетельствует о неизвестном механизме, обеспечивающем такой нагрев.

Напомним, в Солнечной системе обнаружили загадочный космический тоннель.

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