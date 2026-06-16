Почему бедные стареют быстрее богатых: новое исследование выявило причины ускоренного изнашивания ДНК

Ученые доказали шокирующее влияние бедности на изнашивание ДНК / © unsplash.com

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Международная группа ученых из Института развития человека Общества Макса Планка в Берлине вместе с коллегами из Колумбийского университета завершили масштабное исследование влияния социального статуса на биологический возраст человека. Эксперты проанализировали медицинские данные почти 66 000 пациентов из 23 стран мира, чтобы выяснить точную связь между финансовым неблагополучием и ускоренным износом организма.

Об этом пишет Earth.com.

Эпигенетические часы и социальное неравенство

Ученые отслеживают биологический возраст с помощью специальных эпигенетических часов, считывающих химические метки на молекулах ДНК на протяжении всей жизни. Образец крови пациента вводится в соответствующую формулу, издающую точную цифру реального возраста тела, что может существенно опережать дату рождения.

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Первые версии таких алгоритмов создавались только для угадывания календарного возраста человека и никогда не учитывали общее состояние здоровья. Инструменты второго и третьего поколений, такие как GrimAge или DunedinPACE, уже научились измерять непосредственную скорость старения внутренних органов.

Новейшие модели четко показали, что люди с низким уровнем дохода и образования стареют гораздо быстрее своих состоятельных сверстников. Команда исследователей объединила результаты 140 различных научных работ, чтобы доказать эту закономерность среди участников от первых дней жизни до 80 лет.

Влияние бедности в детстве и расовая дискриминация

Новейшие методы зафиксировали ускоренные темпы старения у малышей из малообеспеченных семей на базе анализов слюны и крови. Эти ранние отрицательные эффекты остаются с человеком надолго, поэтому взрослые из бедных семей демонстрируют худшие биологические показатели даже спустя десятки лет.

Ученые сравнили разные расовые и этнические группы населения в Соединенных Штатах Америки с помощью новейших часов здоровья. Исследование подтвердило, что темнокожие участники эксперимента старели значительно быстрее по сравнению с белыми пациентами такого же календарного возраста.

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Эксперты объясняют эту печальную тенденцию последствиями хронического стресса, ограниченным доступом к медицине и постоянной социальной дискриминацией. По словам исследователей, такой разрыв никак не связан с генетикой или фиксированными наследственными особенностями организма.

Практическое применение и перспективы исследований

Понимание механизмов работы этих биологических часов полностью изменяет подход к будущим медицинским исследованиям. Ученые теперь могут использовать эти инструменты для проверки того, покидают государственные социальные программы реальный положительный след в организме человека.

В ходе одного из испытаний взрослые пациенты сокращали количество калорий в течение 2 лет, что позволило успешно замедлить темпы их старения. Это дает системе здравоохранения надежду на то, что правильная политика поможет увеличить продолжительность жизни уязвимых слоев населения.

Существенным ограничением этого научного проекта является то, что большинство проанализированных данных поступило исключительно из богатых стран. Следующим важным шагом для врачей станет разработка универсальных инструментов измерения, которые будут эффективно работать для абсолютно всех регионов планеты.

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Напомним, старение часто представляют как медленное «выключение» тела: меньше энергии, более слабая память, больше ограничений. Однако наука говорит другое, а многие представления о возрасте не выдерживают проверки фактами. И главное, то, как мы стареем, в значительной степени зависит не только от биологии , но и от образа жизни, привычек и даже отношения к самому процессу.

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