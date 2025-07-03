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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Почему беременным следует слушать классическую музыку: ученые ответили

Беременным женщинам советуют слушать классику — она способствует созреванию плода.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Беременность

Беременность / © Freepik

Классическая музыка положительно влияет на сердечный ритм еще нерожденного ребенка.

Об этом сообщает Interesting Engineering, пишет Зеленая газета.

В ходе эксперимента исследователи изучали, как успокаивающая музыка влияет на вариабельность сердечного ритма плода — один из ключевых показателей развития вегетативной нервной системы. Для анализа использовали произведения Камиля Сен-Санса (Лебедь) и Абундио Мартинеса (Arpa de Oro), которые транслировали участницам.

Как рассказал один из авторов исследования Эрик Алонсо Абарка-Кастро, музыка вызвала мгновенные изменения в сердечном ритме плода, что свидетельствует об активации нервной системы.

Исследователи отмечают, что прослушивание классической музыки во время беременности может быть простым, естественным и доступным способом поддержать здоровое развитие ребенка еще в утробе матери.

Напомним, в Великобритании был разработан инновационный тест, который может радикально изменить подход к сохранению беременности . Его уже используют в клинической практике, и он позволяет выявить женщин, у которых повышен риск выкидыша даже до зачатия.

Это достижение стало возможным благодаря исследователям Университета Уорвика и Университетских больниц Ковентри и Ворикширского национального фонда здравоохранения. Они сосредоточили внимание не на эмбрионе, как это делалось раньше, а на состоянии слизистой матки. Именно ее аномалии могут стать «тихой» причиной ранней потери беременности.

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