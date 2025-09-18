Почему большая часть Канады остается безлюдной: ученые назвали причину

Канада / © Pexels

Реклама

Несмотря на то, что Канада по площади входит в число крупнейших стран мира, значительная ее часть до сих пор практически не заселена. Особенно это касается северных территорий, которые люди стараются обходить. Ученые объяснили, почему жизнь в этих регионах чрезвычайно сложная.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Общая площадь Канады составляет около 9,985 миллиона квадратных километров, однако численность населения страны едва превышает 40 миллионов человек. Для сравнения — в США проживает более 340 миллионов. Такой дисбаланс частично объясняется тем, что большинство жителей Канады сосредоточены в южных городах — Торонто, Монреале, Калгари, Оттаве и других.

Реклама

Одной из главных причин низкой плотности населения на севере является так называемый Канадский щит — огромный геологический массив, охватывающий примерно половину страны. Это обнаженные докембрийские породы, которые формируют основу континентальной коры Северной Америки. Они выходят на поверхность в Канаде, тогда как в других регионах континента залегают глубже и покрыты почвами.

Канадский щит образовался более 3 миллиардов лет назад и состоит из нескольких геологических провинций — Казана, Дэвиса, Джеймса и Лаврентия. Когда-то здесь возвышались горы, которые, вероятно, были одними из самых высоких на планете, однако за миллиарды лет они разрушились. Сегодня эта территория известна сложным рельефом, многочисленными реками и озерами, а также очень тонкими почвами.

Именно эти факторы делают освоение территории почти невозможным: здесь сложно развивать сельское хозяйство, строить дороги и инфраструктуру. Дополнительным барьером является климат: зимой температура в регионе нередко опускается ниже -40°C, а постоянные снега и ледовые условия значительно усложняют любую деятельность.

Исследователи отмечают: даже если бы на севере Канады появился новый город, его жителям пришлось бы постоянно решать проблемы с поставками продуктов, ремонтом и содержанием дорог, а также с отоплением в чрезвычайно суровых погодных условиях. Поэтому большинство канадцев выбирают жизнь на юге, где климат мягче, а почвы пригодны для ведения хозяйства.

Реклама

Напомним, ученые прогнозируют, что к концу XXI века более 2,3 миллиона человек в Европе могут погибнуть от экстремальной жары, спровоцированной выбросами парниковых газов.