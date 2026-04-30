Наука и IT
Почему большинство пригодных для жизни планет могут быть мертвыми — объяснение ученых

Планетам размером с Землю требуются значительные запасы воды для поддержания стабильных климатических условий и жизни.

Сегодня астрономы уже подтвердили существование более 6 тысяч экзопланет

Сегодня астрономы уже подтвердили существование более 6 тысяч экзопланет / © ESA

Новое исследование показало, что многие планеты, которые считали пригодными для жизни, могут быть непригодными из-за нехватки воды даже если они находятся в правильной зоне звезды. Для стабильного климата им нужно гораздо больше воды, чем считалось.

Об этом пишет издание SciTechDaily.

Ученые выяснили: планете размером с Землю требуется не менее 20 до 50% объема земных океанов, чтобы сохранять стабильные условия на поверхности в течение длительного времени.

Астрономы уже подтвердили существование более 6 тысяч экзопланет, и еще миллиарды могут находиться в галактике. Часть из них находится в зоне, где возможно существование жидкой воды. Но этого недостаточно — важную роль играет взаимодействие воды с атмосферой и геологией.

Как объяснила ведущий автор исследования Хаскель Уайт-Гианелла, при поиске жизни приходится отсеивать часть планет, и сухие миры могут не подходить.

В качестве примера ученые приводят Венеру. Она подобна по размерам Земли и могла иметь воду в прошлом, но сейчас имеет экстремально высокую температуру. Вероятно, меньшее количество воды в начале нарушило ее углеродный цикл, что привело к накоплению углекислого газа и потере воды.

Напомним, астрономы обнаружили планету неверного размера. Кроме того, она еще и имеет совершенно невозможную атмосферу.

114
