Почему человечество до сих пор не нашло инопланетян: что мешает Земле услышать их сигнал

Десятилетиями человечество всматривалось в ночное небо в поисках каких-либо признаков внеземных цивилизаций , однако мы могли постоянно пропускать их попытки выйти на контакт. Новое исследование подвергает сомнению современные методы обнаружения радиосигналов, утверждая, что так называемая космическая погода способна сильно искажать входящие передачи.

Об этом пишет Daily Mail.

Проблема узконаправленных сигналов

До сих пор большинство экспериментов по поиску пришельцев сосредотачивались на обнаружении всплесков радиочастот, то есть сигналов, которые вряд ли могут быть созданы какими-либо другими природными процессами в космосе. Но эксперты обратили внимание на осложнение, которое раньше просто игнорировали. Даже если гипотетический инопланетный передатчик излучает идеально узкий радиосигнал, он может не остаться таковым до того момента, как покинет атмосферу своей родной звезды.

Это искажение, которое происходит вблизи точки возникновения, способно размазать частоту сигнала. Как следствие, оно может быть пропущено нашими детекторами, которые настроены на поиск более сфокусированных радиоволн.

«Если сигнал расширяется через среду его собственной звезды, он может опуститься ниже наших порогов обнаружения, даже если он есть, что потенциально помогает объяснить некоторое радиомолчание, которое мы видели при поиске техносигнатур», — отмечает астроном Института SETI и ведущий автор исследования доктор Вишал Гаджар.

Как звездная плазма изменяет сообщение

Для своего исследования команда проанализировала радиопередачи наших космических аппаратов в Солнечной системе. Используя измерения из зондов, они выяснили, как турбулентная плазма, высвобождаемая звездами, такими как Солнце, влияет на радиосигналы. Эти данные использовали затем для определения того, что может произойти в широком диапазоне космических сред.

Ученые объяснили, что карликовые звезды класса М, составляющие около 75 процентов звезд в Млечном Пути, имеют самую высокую вероятность искажения сигналов. Это открытие может привести к лучшим методам обнаружения, которые будут учитывать этот фактор. Это означает, что даже когда сигналы не идеально тонки на момент достижения Земли, они все равно могут происходить от внеземной жизни.

Как отмечает соавтор исследования Грейс С. Браун, количественно оценив, как звездная активность может изменять узкополосные сигналы, ученые смогут разработать поисковые системы, которые будут лучше отвечать тому, что на самом деле поступает на Землю. Исследователи утверждают, что в будущем астрономы должны учитывать их выводы, чтобы гарантированно не пропускать техносигнатуру.

Где искать настоящую жизнь

В целом ученые считают, что лучшими кандидатами для инопланетной жизни являются землеобразные миры, вращающиеся вокруг далеких звезд в других частях галактики. Одним из таких претендентов является планета размером с Землю TRAPPIST-1e, расположенная всего в 40 световых годах от нас, которая находится в безопасной для жизни зоне своей звезды. Другим многообещающим кандидатом является планета K2-18b, которая, по некоторым исследованиям, может быть полна жизни.

Ветеран NASA доктор Джентри Ли, работающий в агентстве с 1968 года, утверждает, что инопланетяне действительно существуют, но они просто еще не посещали Землю. По словам эксперта, в каждом случае предполагаемого наблюдения НЛО или столкновения с пришельцами, вероятно, проще объяснение этих явлений. Однако когда речь идет о дальних планетах, то огромные шансы указывают на то, что мы обязательно найдем какую-нибудь форму жизни где-нибудь.

Напомним, развитые инопланетные цивилизации могут передавать сигналы не радиоволнам, а коротким световым вспышкам — подобно тому, как на Земле общаются светлячки. Такую гипотезу выдвинули ученые в новом исследовании, призвав пересмотреть подход к поиску внеземной жизни.