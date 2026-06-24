Почему человек не может сам себя пощекотать: ученые раскрыли тайну мозга

Смех / © pexels.com

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни пытался пощекотать себя за колено или стопу, однако это никогда не вызывало желаемого смеха или каких-либо ощущений. В то же время, если это сделает кто-нибудь другой, вы можете буквально задохнуться от смеха. Почему человеческое тело так странно реагирует на собственные пальцы и, как мозг регулирует наши ощущения, выяснили ученые.

Об этом пишет Space Daily.

Согласно результатам сканирования мозга, наша нервная система обрабатывает прикосновения, которые мы вызываем сами, совсем иначе, чем прикосновения из внешнего мира. Мозг работает как сверхмощный прогнозист.

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«Когда вы двигаетесь, ваш мозг предполагает ощущение, которое вызовет это движение, и подавляет реакцию еще до того, как она достигнет сознания. Щекотка, вызванная вами самими, просто отменяется вашим собственным прогнозом этого ощущения», — объясняют авторы исследования.

Чтобы действовать в окружающей среде и не сойти с ума от информационной перегрузки, нервная система должна четко различать сигналы. Каждый раз, когда мозг отдает двигательную команду, он сохраняет ее внутреннюю копию. Если предсказание совпадает с тем, что ощущает кожа, интенсивность сигнала мгновенно снижается. Новое прикосновение извне не имеет такого предсказания, поэтому ощущается с полной силой.

Долгое время учёным не хватало четкого описания этого механизма. Доказать теорию предвидения удалось благодаря эксперименту, проведенному учеными Сара-Джейн Блэйкмор, Дэниел Волперт и Крис Фрит. Они создали специальную роботизированную установку.

Добровольцы одной рукой управляли устройством, которое с помощью робота перемещало кусочек мягкой пены по ладони их другой руки. Экспериментаторы намеренно изменяли синхронизацию между движением и прикосновением.

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«Когда прикосновение мгновенно следовало за движением, испытуемые оценивали его как едва заметное поглаживание. Но когда мы ввели искусственную задержку между движением руки и прикосновением пены, ощущение щекотки вернулось. Оно усиливалось по мере увеличения задержки с нуля до двух десятых секунды», — констатируют исследователи.

Физически ничего не менялось — та же пена касалась той же ладони. Однако нарушение синхронизации доказало: мозг делает конкретное временное предсказание и прикосновение блокируется только тогда, когда реальность полностью ему соответствует.

Где именно в голове «выключается» щекотка

Чтобы окончательно выяснить, какие зоны отвечают за этот процесс, исследователи сравнили активность мозга во время четырех состояний человека. Скан обнаружил уникальную нейронную сигнатуру.

Прикосновение от другого человека гораздо сильнее активировало соматосенсорную кору — область, регистрирующую чувства. В то же время в мозжечке, отвечающем за координацию движений, активность резко снижалась именно тогда, когда движение вызвало ожидаемое прикосновение.

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«Мозжечок содержит внутреннюю модель прогнозирования. Когда его прогноз совпадает с сигналом, он представляет команду, которая снижает реакцию в соматосенсорной коре», — резюмируют ученые.

Аналитики добавляют, что такая система жизненно необходима человеку. Наша кожа, глаза и уши ежесекундно подвергаются тысячам предполагаемых воздействий от собственных движений. Если бы нервная система реагировала на них все равно, мы бы утонули в собственном шуме.

Напомним, человеческий мозг способен распознавать слова даже тогда, когда буквы в них перепутаны. Лингвистка Карен Столлзнов объяснила, что это явление, часто называемое «типогликемией», работает не через «магическое правило» о первой и последней букве, а благодаря контексту, распознаванию образов и прогнозированию содержания. Мозг быстро «достраивает» значение, когда текст предсказуем, но с длинными или сильно перемешанными словами чтения замедляется.

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