Почему домашние животные помогают нам чувствовать себя лучше: ученые нашли возможный ответ

Почему кошки и собаки могут улучшать наше самочувствие

Реклама

Американские учёные разработали новый метод, позволяющий изучать, как люди на самом деле разговаривают со своими домашними животными в повседневной жизни. В будущем он может помочь выяснить, связаны ли особенности такого общения с психическим здоровьем и самочувствием человека.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Реклама

Исследование провели специалисты Университета Аризоны. Они разработали систему AURAL-Pet, которая позволяет анализировать различные типы взаимодействия людей с собаками и кошками.

Реклама

Как люди разговаривают с домашними животными

Учёные отметили, что предыдущие исследования влияния домашних животных на людей давали неоднозначные результаты. Одни связывали наличие питомца со снижением чувства одиночества или проявлений депрессии, тогда как другие не выявляли заметных преимуществ.

Исследователи полагают, что одной лишь информации о наличии собаки или кошки недостаточно. Два человека могут иметь домашних животных, но строить с ними совершенно разные отношения.

Чтобы более подробно изучить эти различия, команда проанализировала записи, полученные в ходе четырёх предыдущих американских проектов. Для этого использовалась система EAR — смартфоны в случайные моменты записывали короткие фрагменты окружающих звуков. Участники знали о записях, но не могли предсказать, когда именно устройство включится.

Всего ученые отобрали 5072 аудиофрагмента, записанных с участием 240 человек, рядом с которыми находились собаки или кошки. Каждая запись длилась 30 или 50 секунд.

Реклама

От команд к разговорам о жизни

Окончательная версия AURAL-Pet содержит 30 категорий поведения и речи. Система учитывает, в частности, команды, вопросы, похвалу, негативные комментарии, прозвища и проявления раздражения. Также исследователи фиксировали, меняет ли человек голос при обращении к животному — например, говорит ли он медленнее или более высоким тоном.

Выяснилось, что в среднем люди обращались к собакам или кошкам в 9,2% записей, в которых они вообще что-то говорили. При этом стиль такого общения существенно различался в зависимости от человека.

Некоторые обращались с питомцем почти как с полноценным собеседником — рассказывали о рабочем дне, погоде, покупках или будущих планах. Другие же в основном отдавали команды, задавали вопросы или хвалили животное.

Действительно ли это улучшает самочувствие

Авторы отмечают: исследование пока не доказывает, что тот или иной способ общения с домашним животным улучшает психическое здоровье. На данном этапе учёные в первую очередь проверяли, можно ли с помощью AURAL-Pet достоверно измерить такие взаимодействия.

Реклама

В дальнейшем ученые планируют сопоставить эти записи с данными о психическом здоровье, социальной жизни людей и прочности их связи с животными. Это может помочь выяснить, действительно ли различные способы общения с собаками и кошками связаны с различиями в самочувствии человека.

У этого метода есть и ограничения. Из-за отсутствия видео исследователи не всегда могли точно определить, какое именно животное находилось рядом. Кроме того, систему пока протестировали только на англоязычных участниках и при взаимодействии с собаками и кошками.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что лишь часть индивидуальности человека заложена в его ДНК, при этом значительное влияние на характер оказывают среда, культура и жизненный опыт.

Новости партнеров

Новости партнеров