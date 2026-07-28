Почему фламинго стоят на одной ноге: ученые раскрыли тайну птиц

Фламинго / © pexels.com

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Ученые наконец-то выяснили, почему некоторые птицы, в частности фламинго, привыкли отдыхать на одной ноге. Исследование карибских фламинго показало, что такое поведение помогает эффективно сохранять телесное тепло в холодной воде.

Об этом пишет Discover Wildlife.

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Исследователи, наблюдавшие за карибскими фламинго в неволе, выяснили, что стояние на одной ноге помогает птицам уменьшать потери тепла.

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Ученые предполагают, что этот механизм характерен не только для фламинго, но и для других птиц, которые много времени проводят в воде, в том числе разных видов куликов.

Поскольку холодная вода быстро уносит тепло от тела, птицам выгоднее держать в воде только одну ногу, а другую прятать под перьями. Это позволяет более эффективно сохранять тепло.

В ходе исследования ученые также проверили другие распространенные предположения по этому поведению, наблюдая за индивидуально обозначенными птицами. В результате они не нашли подтверждения теориям о том, что стояние на одной ноге уменьшает усталость конечностей, помогает быстрее взлететь или улучшает способность удерживать равновесие.

Кстати, исследователи из Утрехтского университета выяснили, что птицы могут летать ради удовольствия, а не только из-за поиска пищи или опасности. В ходе эксперимента с 17 какаду гала в Нидерландах почти все птицы ежедневно добровольно выбирали полет, несмотря на наличие пищи в вольере.

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