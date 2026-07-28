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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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19
Время на прочтение
1 мин

Почему фламинго стоят на одной ноге: ученые раскрыли тайну птиц

Новое научное исследование опровергает мифы об усталости мышц фламинго и доказывает главную причину такого явления.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Фламинго

Фламинго / © pexels.com

Ученые наконец-то выяснили, почему некоторые птицы, в частности фламинго, привыкли отдыхать на одной ноге. Исследование карибских фламинго показало, что такое поведение помогает эффективно сохранять телесное тепло в холодной воде.

Об этом пишет Discover Wildlife.

Исследователи, наблюдавшие за карибскими фламинго в неволе, выяснили, что стояние на одной ноге помогает птицам уменьшать потери тепла.

Ученые предполагают, что этот механизм характерен не только для фламинго, но и для других птиц, которые много времени проводят в воде, в том числе разных видов куликов.

Поскольку холодная вода быстро уносит тепло от тела, птицам выгоднее держать в воде только одну ногу, а другую прятать под перьями. Это позволяет более эффективно сохранять тепло.

В ходе исследования ученые также проверили другие распространенные предположения по этому поведению, наблюдая за индивидуально обозначенными птицами. В результате они не нашли подтверждения теориям о том, что стояние на одной ноге уменьшает усталость конечностей, помогает быстрее взлететь или улучшает способность удерживать равновесие.

Кстати, исследователи из Утрехтского университета выяснили, что птицы могут летать ради удовольствия, а не только из-за поиска пищи или опасности. В ходе эксперимента с 17 какаду гала в Нидерландах почти все птицы ежедневно добровольно выбирали полет, несмотря на наличие пищи в вольере.

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Дата публикации
Количество просмотров
19
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