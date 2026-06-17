Почему инопланетяне не улетают на Землю: ученые назвали три главные причины

Инопланетяне / © Pixabay

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Обнародование правительством США сотен ранее засекреченных сообщений о непознанных аномальных явлениях вновь усилило интерес к теме возможных визитов инопланетян на Землю. Дополнительно внимание к этой теме привлек новый фильм Стивена Спилберга “День раскрытия”, посвященный внеземной жизни.

Об этом говорится в материале Science Alert.

Опросы в Австралии, США и других странах показывают, что около трети людей верят в присутствие инопланетян на Земле. В то же время, наука предлагает несколько причин, почему даже при существовании внеземной жизни его представители вряд ли посещают нашу планету.

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Космос слишком велик

Первая и самая очевидная причина – огромные расстояния во Вселенной.

Ближайшая к Солнцу звезда, Проксима Центавра, расположена примерно в 40 трлн км от Земли. Это около 4,3 светового года.

Световой год – это расстояние, которое свет проходит за год со скоростью около 300 тыс. км/с. Современные космические аппараты двигаются гораздо медленнее.

Даже Parker Solar Probe, один из самых быстрых аппаратов, достигает скорости около 191 км/с. Это всего лишь примерно 0,064% скорости света. При такой скорости путешествие в Проксим Центавра длилось бы около 6650 лет.

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То есть межзвездные путешествия в пределах одной человеческой жизни потребовали бы технологий, позволяющих двигаться почти со скоростью света. Но даже это создает новые проблемы.

Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, время для движущегося очень быстро объекта проходит медленнее. Это явление называют замедлением времени.

Для астронавтов на Международной космической станции эффект почти незаметен, но для путешествий между звездами он был бы гораздо серьезнее. Цивилизация, которая отправила бы экипаж к Земле и обратно, могла бы получить путешественников, которые вернулись бы на планету через десятки или сотни лет по собственному времени.

Для таких путешествий нужна колоссальная энергия

Вторая причина – почти невероятные энергетические затраты.

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Чем быстрее движется космический корабль, тем больше энергии требуется для его разгона. При приближении к скорости света энергетические потребности возрастают до практически недостижимого уровня.

Кроме того, космос не является абсолютно пустым. В нем есть частицы, которые на очень высоких скоростях могут оказаться опасными для корабля, оборудования и экипажа.

Разреженные атомы водорода при скорости, близкой к световой, могут преобразовываться в мощное излучение. Это создает риск радиационного поражения, перегрева и разрушения корпуса корабля.

Теоретически физики рассматривают модели движения быстрее света, в частности концепцию "пузыря" или искривление пространства. Однако такие идеи пока остаются сугубо гипотетическими и нуждаются в энергетических затратах, которые человечество пока не может обеспечить.

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Поэтому возникает логичный вопрос: зачем развитой цивилизации тратить такие ресурсы ради полета на Землю? Если она достаточно технологична, чтобы преодолеть межзвездные расстояния, большинство нужных ресурсов она, вероятно, могла бы получить или создать в собственной системе.

Земная биосфера может быть опасна

Третья причина связана с уникальностью Земли.

Жизнь на нашей планете развивалась вместе с ее атмосферой и химической средой. К примеру, кислород стал важной частью атмосферы благодаря деятельности цианобактерий примерно 2,4 млрд лет назад.

Для людей кислород жизненно необходим, но в то же время это очень реактивный элемент. Для существ, эволюционировавших в другой атмосфере, земной воздух мог бы быть токсичным или агрессивным.

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Теоретически, инопланетяне могли бы использовать защитные костюмы, как это делают люди в опасных средах. Однако в популярных сообщениях о якобы контактах с инопланетянами такие детали обычно не описываются.

Это не доказательство отсутствия внеземной жизни, но делает идею регулярных визитов инопланетян на Землю менее убедительной с научной точки зрения.

Значит ли это, что инопланетян не существует

Ученые не исключают существования жизни за пределами Земли. Напротив, современные данные о Вселенной показывают, что потенциально пригодных для жизни планет может быть очень много.

Астрономы уже обнаружили около 6200 экзопланет в более чем 4700 звездных системах. В то же время, ни одна из них пока не является точной копией Земли или Солнечной системы.

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В нашей галактике более 100 млрд звезд, и у многих из них могут существовать планеты. Некоторые теоретически могут иметь условия, пригодные для жизни.

Ближе к нам возможными местами для поиска микробной жизни считают Марс, Европу – спутник Юпитера, а также Энцелад и Титан – спутники Сатурна.

Если жизнь будет найдена хотя бы еще где-то в Солнечной системе, это значительно повысит вероятность того, что она распространена и в других частях Вселенной.

Почему мы до сих пор никого не нашли

С 1960 года человечество пытается искать признаки разумной жизни с помощью радиоастрономии. Среди самых известных инициатив – Институт SETI в Калифорнии и проект Breakthrough Listen, базирующийся в Оксфордском университете.

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Несмотря на десятилетия поисков, убедительных сигналов от внеземных цивилизаций, пока не найдены.

Одна из причин – масштаб времени. Человечество имеет техническую возможность искать такие сигналы лишь примерно в последний век, тогда как Вселенной около 13,8 млрд лет.

Это значит, что даже если разумная жизнь существует, найти ее именно в наш промежуток времени чрезвычайно сложно.

В то же время, ученые отмечают: сложность поиска не означает, что его не стоит продолжать. Ведь если не искать вообще, шансы найти ответ будут равны нулю.

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