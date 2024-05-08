Почему инопланетяне не устанавливают контакт с людьми – ученые озвучили интересную и немного обидную причину

По мнению ученых, инопланетяне не заинтересованы в контакте с человеком.

Поиск внеземных цивилизаций – довольно сложная задача во многом потому, что человечество не знает, а что именно нужно искать. В большинстве своем ученые ищут сигналы, которые излучала бы наша цивилизация. В основе таких поисков лежит предположение, что инопланетяне живут по тем же законам физики, что и мы.

Об этом говорится в статье FLScience.

По мнению ученых, человеческая цивилизация находится на низком уровне развития именно поэтому мы не можем установить контакт с инопланетянами. Они объяснили, что по шкале Кардашева (классификация типов цивилизаций по уровню энергопотребления – ред.) наша цивилизация относится к типу 0,78 и не дотягивает даже до I типа. А "нечто интересное" начинается только у цивилизаций II типа.

Как определили ученые, человечество быстро перешло от аналоговых к цифровым сигналам связи.

Хотя аналоговые сигналы в том диапазоне, который мы используем для связи были бы достаточно неэффективным способом связи с чужеродными планетами, возможно, что инопланетные цивилизации могли бы стать "радио-тихими" в пределах последних 100 лет. И это усложняет их обнаружение.

Ученые пытаются понять, какой сигнал может послать более развитая цивилизация, и какой уровень технологий необходим для того, чтобы отправить их.

Отправка сигналов через галактику или Вселенную, особенно непрерывных сигналов, обеспечивающих наилучшие шансы на обнаружение, требует много энергии. Гораздо больше, чем способны производить люди.

Николай Кардашев в 1963 году попытался рассчитать, какая энергия используется для передачи таких сигналов, несущих информацию, и уровни развития, на которых должны находиться цивилизации, чтобы их отправлять.

Кардашов разделил цивилизацию на три типа в зависимости от того, сколько энергии они способны использовать из окружающей среды:

цивилизации типа I – это цивилизации, способные использовать всю доступную им энергию на своей планете;

цивилизация типа II способна использовать энергию своей звезды, например, построив Сферу Дайсона;

цивилизации типа III – это инопланетные цивилизации, способные использовать энергию всей своей галактики.

Производство энергии цивилизациями I и II типа очень велико. С увеличением производства энергии Земли на 1% в год, Кардашов подсчитал, что человечество достигнет этих этапов через 3200 лет, а затем через 5800 лет.

Классификацию Кардашева в 2020 году расширили цивилизациями IV типа, способными использовать энергию видимой Вселенной.

Напомним, бывшие пилоты свидетельствовали в Конгрессе США об НЛО.

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