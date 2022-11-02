Почему исчезает мобильная связь и интернет при отключении света – объяснение эксперта

По его словам, если сети электроснабжения выключаются слишком часто, то аккумуляторы на базовых станциях просто не успевают перезаряжаться.

При отключении электричества в Украине очень часто исчезает мобильная связь и интернет.

Почему так случается, можно ли это предотвратить и как все же оставаться на связи, рассказал консультант, эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, абсолютное большинство базовых станций мобильной связи в Украине в качестве источников питания используют аккумуляторы. Аккумуляторы могут поддерживать работу в течение нескольких часов.

"Операторы называют 4-5 часов. Я думаю, это соответствует действительности", — говорит Химич.

Эксперт объясняет, что в отличие от заряжаемого несколько часов мобильного телефона, который затем может работать сутки, в базовых станциях все происходит наоборот. Она заряжается сутки, а затем может выдавать энергию лишь несколько часов. И это проблема номер один.

"Если сети электроснабжения выключаются слишком часто, то аккумуляторы на базовых станциях просто не успевают перезаряжаться. Второй момент — абсолютное большинство базовых станций, украинские сети сотовой связи сохраняют свою функциональность. Они позволяют хоть звонить или отправлять смс. Главные проблемы возникают с мобильным интернетом", – говорит эксперт телекоммуникационного рынка.

Проблема мобильного интернета

Он объясняет, что когда исчезает электроснабжение в бытовых электросетях, то перестают работать и обычные интернет-провайдеры, обеспечивающие абсолютное большинство трафика данных. Тогда все люди массово включают мобильный интернет, в результате чего возникает перегрузка сотовой связи.

"Они не могут выступать в качестве полноценной замены фиксированных сетей. Их емкость намного меньше", — пояснил Химич.

Как сэкономить трафик

Эксперт добавляет, что больше всего трафика идет на видео. Поэтому нужно сократить просмотр видеоконтента.

"В настройках должно быть наименьшее качество видео. Но лучше в нынешних условиях вернуться к тексту и читать. 90% трафика — это видеоконтент", — сказал Химич.

Напомним, что массированные ракетные атаки РФ, которые очень часто происходят по понедельникам, повлекли за собой повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

Так, утром 31 октября после серии взрывов в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

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