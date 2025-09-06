Почему исчезают насекомые: ученые обнаружили страшную причину массового вымирания

Численность насекомых стремительно уменьшается по всей планете / © Pexels

Новое исследование Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл выявило, что популяции насекомых стремительно сокращаются даже в относительно девственных уголках природы, что вызывает серьезную обеспокоенность по поводу здоровья экосистем, зависящих от них.

Об этом пишет издание Phys.org со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Ecology.

Это открытие восполняет критический пробел в глобальных исследованиях насекомых, поскольку большинство отчетов сосредотачивались на местах жительства, которые уже претерпели необратимые изменения в результате человеческой деятельности.

Исследование в девственной природе

Доцент кафедры биологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, Кит Сокмэн, в течение 15 сезонов между 2004 и 2024 годами изучал численность летучих насекомых на субальпийском лугу в Колорадо. Этот участок имеет 38-летнюю историю погодных данных и минимальное прямое влияние человека.

По результатам исследования он выявил среднее ежегодное снижение численности насекомых на 6,6%, что составляет 72,4% падение за 20-летний период. Исследование также показало, что это резкое понижение связано с ростом летних температур.

«У насекомых уникальное, если не сказать, сомнительное положение в кризисе биоразнообразия благодаря экологическим услугам, таким как круговорот питательных веществ и опыление, которые они предоставляют, а также из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды. Насекомые необходимы для функционирования наземных и пресноводных экосистем», – заявил Сокмен.

Тревожный сигнал для экосистем

Выявленное снижение численности в девственных районах демонстрирует, что драматические потери могут происходить даже там, где прямое человеческое влияние минимально, что свидетельствует о том, что изменение климата может являться ключевым фактором. Это исследование подчеркивает необходимость более комплексного мониторинга популяций насекомых в разных ландшафтах и придает срочности поиск решения проблем изменения климата.

«Несколько недавних исследований сообщают о значительном сокращении численности насекомых в разных экосистемах, измененных человеком, особенно в Северной Америке и Европе. Большинство таких исследований сообщают об экосистемах, на которые непосредственно повлиял человек или окружены такими измененными районами, что вызывает вопрос о вымирании насекомых и их движущих силах в более естественных районах», — отмечает Сокмен.

Результаты исследования имеют особое значение для сохранения биоразнообразия. Горы являются домом для непропорционально большому количеству эндемичных видов, адаптированных к местности, включая насекомых. Поэтому, как подчеркивает ученый, статус гор как центров биоразнообразия может быть под угрозой, если выявленная тенденция отражает более широкие процессы.

«Очень вероятно, что сокращение, показанное здесь, отражает более широкие тенденции. Даже сейчас, когда я думаю об этих выводах, у меня по спине пробегает прохлада», — добавил Сокмен.

Напомним, Исландия остается одной из немногих стран мира, где нет комаров . Ученые объясняют это суровым и нестабильным климатом, что делает невозможным выживание личинок и яиц, а глобальное потепление может угрожать этой уникальности.