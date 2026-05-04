Почему исчезли неандертальцы — ученые считают, что эти древние люди не вымирали

Некоторые ученые считают, что неандертальцы были обречены на вымирание / © Associated Press

Реклама

Последние неандертальцы вымерли почти 40 тысяч лет назад. В то время на Земле существовали изолированные популяции H. neanderthalensis, которые исчезали не одновременно. Ученые считают, что такая ситуация сложилась из-за пришедших на Ближний Восток и в Европу из Африки Homo sapiens.

Об этом пишет iflscience.

Исследователи из Монреальского университета использовали обширные массивы археологических и этнографических данных, чтобы смоделировать, как древние популяции были расселены по Европе. Эти модели, обычно применяемые к растениям и животным, были адаптированы для лучшего понимания доисторических человеческих сообществ.

Реклама

Исследователь Ариана Берк объяснила, что точных данных о населении 35 000 лет назад не существует, поэтому команда опиралась на информацию о хорошо изученных обществах охотников-собирателей. Эти источники помогли им оценить, как группы перемещались и взаимодействовали. Согласно данным, группа из 25–50 человек обычно занимала территорию площадью около 2500 квадратных километров, поддерживая контакты с соседними группами.

Исследование охватывало период от 60 000 до 35 000 лет назад, когда в Европе происходили значительные климатические изменения и распространение Homo sapiens. Результаты показали, что экологический стресс и конкуренция сами по себе не могут полностью объяснить исчезновение неандертальцев. На первый план вышли различия в социальной структуре. Homo sapiens чаще встречались в регионах с крепкими связями между группами, особенно вдоль южных и прибрежных маршрутов. Эти связи позволяли сообществам оставаться на связи и поддерживать друг друга в трудные времена.

Взаимодействие между неандертальцами и Homo sapiens добавило дополнительное давление. Поскольку обе группы могли иметь общее потомство, их отношения, вероятно, включали сочетание конкуренции и ограниченного скрещивания. Однако неандертальцы, которые уже были небольшими и уязвимыми популяциями, сталкивались с большими вызовами при адаптации к этим изменениям.

Ранее сообщалось, что неандертальцы могли применять березовый деготь не только как клей для инструментов, но и как средство для обработки ран. Такой вывод сделали ученые после серии экспериментов, в ходе которых воспроизвели древние технологии и проверили свойства этого вещества.

Реклама

Новости партнеров