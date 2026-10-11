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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Почему исчезновение неандертальцев отражает наши собственные тревоги

О том, как представления об исчезновении древних людей связаны с актуальными тревогами человечества, пишет историк Питер Салинс в своей книге «Неандертальцы среди нас» (Neanderthals Among Us).

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Почему исчезновение неандертальцев отражает наши собственные тревоги

Неандертальцы

Теории о том, почему неандертальцы вымерли, нередко отражают не только научные изыскания, но и страхи современного общества.

Об этом пишет livescience.

Автор исследует, как объяснения исчезновения неандертальцев формировались под влиянием общественных опасений определенной эпохи. По его наблюдениям, сообщения в СМИ могли подстраивать научные данные так, чтобы они отвечали тревогам современников.

Почему исчезновение неандертальцев до сих пор интересует ученых

Причины вымирания неандертальцев остаются предметом многочисленных исследований. Среди возможных объяснений — распространение болезней, климатические изменения и другие факторы, которые могли повлиять на выживаемость древних человеческих популяций.

В книге «Неандертальцы среди нас» Питер Салинс обращает внимание на то, что теории о судьбе неандертальцев могут отражать не только научные гипотезы, но и страхи обсуждающего их общества.

Напомним, что десятки тысяч лет назад неандертальцы во время скрещивания с современными людьми передали нам уникальное генетическое наследие. Они передали нам ген быстрого роста мышц, но унаследовали его далеко не все.

Новые археологические находки на юге Турции свидетельствуют, что современные люди и неандертальцы не просто делили общую территорию.

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