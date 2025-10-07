Почему искусственный интеллект становится фаворитом в управлении контекстной рекламой Google Ads?

Реклама

Многие с появлением технологий ИИ ринулись переложить задачи на плечи роботов, чтобы освободить драгоценные человеко-часы для чего-то более важного. Технологические гиганты также начали массово внедрять ИИ в работу, так как за этим скрываются большие возможности и ощутимые цифры экономии. Такая компания, как Google, не стала исключением, применяя передовые технологии ИИ в сфере контекстной рекламы Google Ads.

Автор нашей статьи - Евгений Холостенко, специалист по контекстной рекламе Google Ads и основатель агентства “Holostenko & Partners”, Google Partner Premier, которое входит в 3% лучших агентств по версии Google.

Элементы автоматизации, машинного обучения, алгоритмического управления появились в системе Google Ads ещё задолго до 2020 года, так как среда Google Ads это необъемлимый массив данных, который нуждается в подобных механизмах управления и обработки.

С усилением конкуренции со стороны Amazon и Facebook, компания Google, имея огромные массивы данных, пришла к выводу - необходимо реализовать управление рекламой “сверхчеловеком”, который сделает в результате рекламу эффективнее чем у конкурирующих рекламных платформ. Спустя время, в 2024 году, компания Google в своем блоге заявила, что уже 80% рекламодателей используют кампании с элементами управления искусственным интеллектом. В качестве основного процессингового центра используются Gemini.

Если ранее у специалиста по рекламе в Google Ads уходили сотни человеко-часов на формирование ключевых слов, групп объявлений, настройку рекламных кампаний, то сегодня работа выглядит несколько иначе - больше аналитики и меньше рутинной работы, наступила новая эра контекстной рекламы с применением ИИ.

Искусственный интеллект в Google Ads уже не будущее — это настоящее цифровой рекламы.

Контекстная реклама с использованием ИИ сегодня означает:

Машинное обучение Набор данных, отслеживание причинно следственных взаимосвязей между всеми внутренними показателями и источниками Использование данных из специальных сигналов Google Signals использование информации о событиях пользователей со всех площадок Google Независимое управление без активного привлечения специалиста автоматизация принятия и реализации решений на основе определенных алгоритмов и найденных причинно следственных связей, без участия человека Адаптация креативов под разные форматы объявлений Google Ads научился адаптировать картинки под разные форматы, и даже монтировать видео Интеллектуальное определение релевантных поисковых запросов для показа объявлений система научилась более качественно определять синонимы, фразеологизмы в которых скрывается целевой смысл конечного клиента Продвижение по всем каналам продвижения с помощью одной рекламной кампании кампании Performance Max стали успешных примером симбиоза машинного обучения, сбора аналитики и поиска клиентов по всем каналам продвижения одновременно с помощью одной рекламной кампании

Искусственный интеллект в контекстной рекламе Google Ads подтвердил свою состоятельность

Сегодня это самодостаточный механизм, который собирает данные, накапливает, самообучается и принимает решения в управлении рекламой самостоятельно, тем самым замещает на большинстве этапов специалиста.

Частота работы искусственного интеллекта в рекламной системе Google является молниеносной, что заменило массу ручных операций и сместило фокус на анализ данных, так как вслепую доверять искусственному интеллекту еще достаточно опасно, так как он не учитывает реальную ситуацию в бизнесе рекламодателя.

По аналитике нашего агентства - сейчас уже используются технологии ИИ внутри Google Ads уже почти на 95% всех проектов, так как если не применять эти технологии - проект становится не конкурентоспособным либо результаты рекламы без его использования становятся намного дороже.

Существуют ли недостатки использования ИИ в контекстной рекламе?

Отсутствие логического контроля: искусственный интеллект - это робот, и в некоторых случаях его действия не всегда адекватны согласно бизнес целей клиента и могут увести ситуацию в сторону, именно поэтому за ним необходим контроль Отсутствие промежуточных отчетов для анализа современные технологии рекламы ориентированы на модель “вложения - результат”, что не дает понимания о каких-либо внутренних процессах рекламы и аналитики, что дает основание многим маркетологам называть эту систему “черный ящик” Менее квалифицированные специалисты по контекстной рекламе теряют работу ручная работа автоматизируется, но одновременно растет спрос на специалистов по анализу данных, построению аналитики и тегированию для эффективного обмена информацией между рекламными системами

Выводы:

технологии ИИ в контекстной рекламе успешно реализованы и постоянно развиваются, предоставляя более эффективные результаты для рекламодателей;

технологии ИИ формируют спрос на данные и эффективный обмен ими, иначе без них эффективное управление рекламой невозможно;

формируется спрос на специалистов по организации обмена данными, тегированию, аналитике;

технологии ИИ требуют человеческого контроля, в силу невозможности учёта искусственным интеллектом каких-либо факторов, которые не отображены в поступаемой для него аналитике

ИИ не заменит маркетолога, а освободит его для стратегических задач.

В конкурентной борьбе победит тот, кто сумеет правильно комбинировать возможности ИИ с человеческой экспертизой, генерируя в результате самые эффективные решения. Через 2–3 года использование ИИ в Google Ads станет не преимуществом, а обязательным условием для выживания на рынке

По материалам “Holostenko & Partners”

Автор Евгений Холостенко

holostenko.ua