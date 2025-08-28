Почему кнопочные телефоны до сих пор популярны в Украине: главные преимущества

Старые телефоны / © Unsplash

Кнопочные телефоны многие считают пережитком прошлого, однако они до сих пор остаются на рынке и пользуются стабильным спросом. Причины очевидны — они выносливы дешевле смартфонов и способны работать без подзарядки неделями.

Об этом пишет Internet.ua.

Батареи кнопочных телефонов имеют небольшую емкость — от 800 до 1000 мАч. Однако этого достаточно на две-три недели работы в режиме ожидания. Для сравнения, большинство смартфонов держат заряд не больше недели.

Безопасность и минимум рисков

Кнопочные телефоны не поддерживают GPS, не позволяют устанавливать посторонние программы и выходить в Интернет на высокой скорости. Поэтому риск заражения вирусами или шпионским ПО практически отсутствует.

В отличие от смартфонов, которые со временем замедляются из-за обновлений и новых приложений, кнопочные телефоны работают стабильно. Они могут служить десятилетиями — достаточно лишь заменить аккумулятор.

Цена — ключевое преимущество

Сегодня бюджетный смартфон стоит от 5 тысяч гривен, в то время как кнопочный телефон можно приобрести за 400–500 гривен. Для многих украинцев это решающий довод.

Несмотря на то, что кнопочные телефоны не позволяют просматривать видео или покупать онлайн, их главное преимущество — постоянная связь без излишних отвлечений от социальных сетей и сообщений.

