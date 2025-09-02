- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 3 мин
Почему комары кусают одних людей больше, чем других: ученые все объяснили
Новые исследования раскрыли, почему некоторые люди превращаются в настоящие «магниты для комаров».
Если вам кажется, что комары постоянно выбирают именно вас, а другие люди остаются незамеченными, у ученых есть объяснение этому явлению. Несмотря на распространенное мнение, что эти насекомые кусают любого, исследования доказывают: они значительно избирательнее.
Об этом пишет LADbible.
Комары на самом деле «сортируют» людей и определяют, кого атаковать, поэтому одни могут провести вечер без укусов, а другие возвращаются домой покрытые зудящими пятнами. И это не только дискомфорт — комары являются переносчиками опасных заболеваний.
Профессор энтомологии Джонатан Ф. Дэй поделился своей гипотезой, почему некоторые люди превращаются в настоящих «магнитов для комаров».
«Количество CO₂, которое вы производите, например, люди с высоким уровнем метаболизма — генетические или другие факторы — увеличивает объем углекислого газа, который вы выделяете. Чем больше вы выделяете, тем привлекательнее становитесь для этих членистоногих», — объяснил профессор.
По его словам, дополнительным «сигналом» для комаров является молочная кислота, образующаяся в организме и вызывающая мышечные судороги.
Влияет и одежда: темные вещи делают человека более заметным для насекомых, ведь они могут «контрастировать вас с горизонтом».
«Важно, как вы одеты. Если на вас темная одежда, вы привлечете больше комаров, потому что будете выделяться на фоне, тогда как в светлой такого внимания не будет», — сказал Ф. Дэй.
Решающее значение имеет и температура тела — это «очень важный тактильный сигнал». К тому же эксперты отмечают, что более уязвимыми становятся люди, которые активно занимаются спортом, употребляют алкоголь, имеют избыточный вес или находятся в состоянии беременности.
Какую группу крови любят комары?
Еще один фактор, который может увеличить риск быть покусанным, — группа крови.
Ученые считают, что комары способны различать антигены на поверхности эритроцитов, которые отличаются в зависимости от группы крови. Часть этих белков может также выделяться со слюной или слезами. Например, люди с группой крови O (первая группа) выделяют H-антиген — предшественник A- и B-антигенов. Именно это, вероятно, делает их более привлекательными для насекомых.
Еще в 1974 году исследование показало, что «комары предпочитают хозяев с группой крови O». В 2004 году другие ученые подтвердили эту теорию: «субъекты с группой крови O привлекают комаров больше, чем любая другая группа». В то же время авторы отметили: «Антигены ABH в целом не влияли на то, какую группу крови комары выбирали для посадки».
Подобные выводы получили и в 2019 году: «самое высокое преимущество было обнаружено в отношении группы крови O».
Таким образом, именно владельцам этой группы приходится страдать чаще, хотя роль играют и многие другие факторы.
Вместе с тем фармацевтическая компания Pfizer отмечает, что «вопрос, отдают ли комары предпочтение определенной группе крови, остается спорным».
«Отдельные исследования указывают, что экспериментальные и лабораторные данные о влиянии группы крови на привлекательность для комаров вызвали много предположений, но наука здесь противоречива. Вместо этого исследователи отмечают, что вероятность быть „магнитом для комаров“ больше зависит от запаха кожи и микробиоты, чем от группы крови», — говорится в заявлении Pfizer.
Напомним, ранее ученые развенчали 10 опасных мифов о комарах, которые могут навредить здоровью.