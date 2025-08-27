ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Почему кошки чаще всего спят на левом боку: ответ дали ученые

Международная команда ученых проанализировала сотни видео и обнаружила, что кошки чаще спят на левом боку. Это может быть эволюционным преимуществом.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Кошка

Кошка

Ученые выяснили, что кошки имеют привычку спать преимущественно на левом боку, и объяснили, почему такое поведение может иметь эволюционное значение.

Об этом сообщило издание Pets Radar.

Исследование провела международная команда из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции под руководством доктора Севима Испарты и профессора Онура Гюнтуркуна. Ученые проанализировали 408 видео на YouTube, где изображены спящие кошки. Оказалось, что в двух третях случаев животные засыпали именно на левом боку.

Авторы отмечают, что такое положение может давать котам эволюционное преимущество. Во время сна они остаются уязвимыми, ведь проводят в этом состоянии не менее половины суток. Если кошка лежит на левом боку, ее левое поле зрения активирует правое полушарие мозга, которое специализируется на пространственном восприятии, обработке угроз и координации движений. Это повышает шансы животного быстро сориентироваться и спастись в случае опасности.

Напомним, ветеринар разъяснил возможные причины, почему кот или кошка шипит на человека. На самом же деле этот звук является не столько проявлением злости, сколько инстинктивным и защитным способом сообщить о своем состоянии.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie