Почему кошки чаще всего спят на левом боку: ответ дали ученые

Ученые выяснили, что кошки имеют привычку спать преимущественно на левом боку, и объяснили, почему такое поведение может иметь эволюционное значение.

Об этом сообщило издание Pets Radar.

Исследование провела международная команда из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции под руководством доктора Севима Испарты и профессора Онура Гюнтуркуна. Ученые проанализировали 408 видео на YouTube, где изображены спящие кошки. Оказалось, что в двух третях случаев животные засыпали именно на левом боку.

Авторы отмечают, что такое положение может давать котам эволюционное преимущество. Во время сна они остаются уязвимыми, ведь проводят в этом состоянии не менее половины суток. Если кошка лежит на левом боку, ее левое поле зрения активирует правое полушарие мозга, которое специализируется на пространственном восприятии, обработке угроз и координации движений. Это повышает шансы животного быстро сориентироваться и спастись в случае опасности.

