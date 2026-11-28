Как животные воспринимают время — что выяснили учёные / © Unsplash

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Кошки и собаки нередко требуют еды в одно и то же время суток. Научные эксперименты показывают, что животные способны различать временные интервалы, а в мозге мышей обнаружили особые нейроны, которые активируются во время ожидания.

Об этом пишет IFLScience.

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Способность придерживаться привычного распорядка дня присуща не только домашним питомцам. По словам смотрителей зоопарка Брукфилд, выдры начинают беспокоиться, если им задерживают ужин. Учёные даже предложили менять время кормления животных в неволе, чтобы они не слишком привязывались к конкретному времени суток.

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Признаки способности отслеживать время были замечены и у диких животных. В частности, обезьяны-капуцины возвращаются к источникам пищи через регулярные промежутки времени, а пчелы становятся более активными незадолго до восхода солнца.

Как пчелы ориентируются во времени

В 2025 году учёные решили проверить, могут ли пчёлы различать продолжительность световых сигналов. В ходе эксперимента насекомым показывали короткие и длинные вспышки света, которые содержали разную информацию о пищевом вознаграждении.

После обучения пчелы смогли различать сигналы продолжительностью от 0,5 до 5 секунд и использовать полученную информацию.

По словам автора исследования Алекса Дэвидсона из Лондонского университета королевы Марии, результаты особенно интересны с учетом того, что в естественной среде насекомые не сталкиваются с подобными световыми раздражителями.

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Учёный предполагает, что способность оценивать продолжительность сигналов может быть связана с механизмами, которые развились для других задач, в частности для отслеживания движения в пространстве и общения.

Другое исследование, проведённое в 2024 году, было посвящено циркадным ритмам пчёл — биологическим циклам, продолжительность которых составляет примерно 24 часа.

У только что вылупившихся насекомых исследователи не наблюдали четкого суточного ритма. Однако ситуация менялась, когда пчелы достигали того возраста, в котором начинали искать партнеров.

Первыми такие ритмы появлялись у самцов, которые становились активными раньше в течение дня. Такая особенность может быть полезна при поиске партнерши.

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Что происходит в мозге животных во время ожидания

В 2018 году команда нейробиолога Дэниела Домбека из Северо-Западного университета исследовала возможную связь между восприятием времени и работой медиальной энторинальной коры. Эта область мозга играет важную роль в памяти и пространственной ориентации.

Чтобы проверить свою гипотезу, учёные создали виртуальный коридор, по которому мыши передвигались с помощью беговых дорожек. На пути грызунов находились закрытые двери, которые открывались через шесть секунд ожидания. После этого животные могли продолжить движение и получить пищу.

Впоследствии исследователи сделали дверь невидимой. Несмотря на это, мыши продолжали ждать шесть секунд, прежде чем двигаться дальше.

С помощью двухфотонной микроскопии учёные проследили за активностью нервных клеток в мозге грызунов. Во время передвижения по виртуальному коридору работали нейроны, кодирующие пространственную информацию. Когда мыши останавливались у двери, активировалась другая группа нейронов — так называемые «клетки времени».

По словам Домбека, этот эксперимент стал одним из самых убедительных доказательств того, что мозг животных способен отслеживать продолжительность временных интервалов.

Как животные запоминают продолжительность событий

В 2020 году Домбек и его коллеги повторили эксперимент с виртуальными дверями, однако на этот раз с помощью оптогенетики нарушили работу медиальной энторинальной коры.

Это существенно повлияло на способность мышей запоминать, сколько времени нужно ждать у двери. В то же время у грызунов, которые уже освоили задание, этот эффект был менее выраженным.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эта область мозга может играть важную роль в обучении выполнению задач, связанных со временем, тогда как непосредственная оценка продолжительности может происходить в другой области мозга.

В ходе исследования 2024 года другая группа учёных предложила мышам задание, в котором момент получения вознаграждения зависел от продолжительности запаха.

После повторных испытаний грызуны из контрольной группы правильно выполняли задания примерно в 73% случаев. В то же время мыши, у которых химическим способом нарушили работу медиальной энторинальной коры, испытывали трудности с улучшением результатов.

Исследователи также зафиксировали активность различных «клеток времени» на отдельных этапах эксперимента. Результаты показывают, что эти нейроны помогают мышам кодировать продолжительность и последовательность событий.

Выявленные биологические механизмы могут помочь объяснить способность домашних питомцев придерживаться привычного распорядка дня. Однако ученые до сих пор не знают, осознают ли животные течение времени так же, как люди.

Напомним, что постоянные поглаживания и желание подержать кота на руках могут помешать завоевать его доверие. Ветеринар рассказал, каких людей эти животные предпочитают.

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