Почему космос так темен, если Вселенная наполнена огромным количеством звезд

Астроном объясняет, почему космос выглядит таким темным, несмотря на то, что содержит такое количество звезд, которое трудно написать.

Люди так долго спрашивали, почему космос темный, невзирая на то, что он заполнен звездами. Ответ на этот вопрос имеет особое название – парадокс Ольберса.

Это объяснил астроном из США Брайан Джексон, говорится в статье IFLScience.

Астрономы подсчитали, что в доступной для наблюдения Вселенной насчитали около 200 миллиардов триллионов звезд. И многие из этих звезд такие же яркие или даже более яркие, чем наше Солнце. Итак, почему пространство не наполняется ослепительным светом?

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Многие звезды в наблюдаемой Вселенной расположены очень далеко от нашей планеты, и чем дальше расположена звезда, то она выглядит более тускло.

Немецкий астроном Генрих Ольберс, живший в XIX веке, первым предложил формулировку проблемы. По его мнению, блокировать свет далеких звезд могли облака из водорода, разделяющие галактики.

Чтобы лучше понять этот феномен, представьте себе Вселенную как большой пузырь с Землей в центре. Если этот пузырь имел диаметр 10 световых лет в диаметре, в нем будет содержаться всего лишь несколько звезд. Конечно, на расстоянии нескольких световых лет от Земли многие из этих звезд будут выглядеть довольно тусклыми. Но даже несмотря на это, все равно ночное небо должно быть заполнено большим количеством света.

Ответ на вопрос

Вселенной более 13 млрд лет. Для нашего восприятия это огромный отрезок времени. Но свет самых далеких звезд даже еще не достиг Земли. Таким образом, мы видим далеко не все звезды.

Кроме того, расширение Вселенной влияет на восприятие звездного света. Галактики удаляются от Земли со скоростью, сравнимой со скоростью света, что приводит к явлению, которое называется Доплеровским смещением. Он переносят свет от далеких звезд в цвета, не входящие в диапазон, воспринимающий человеческий глаз.

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В самом деле, если рассмотреть космос во всем диапазоне электромагнитных излучений, то он ярко излучает в основном радиоволны от разных астрономических объектов. Если бы наши глаза могли их видеть, то мы жили бы в гораздо более яркой Вселенной.

Если ждать еще дольше, все звезды сгорят – такие звезды, как Солнце, живут всего около 10 миллиардов лет. Астрономы предполагают, что в далеком будущем – через тысячу триллионов лет – Вселенная станет совсем темной, с остатками звезд, такими как белые карлики и черные дыры.

Раньше мы писали, выживет ли человечество после того, как "умрет" Солнце.

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