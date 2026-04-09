Почему кот не доедает корм: ученые объяснили истинную причину

Коты могут отказываться от еды не из-за сытости, а из-за привыкания к ее запаху. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали пищевое поведение домашних животных.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В рамках эксперимента ученые привлекли 12 домашних кошек. После 16-часового перерыва в кормлении животным шесть раз подряд предлагали еду — каждую порцию отдельно в течение десяти минут. Это позволило проследить, как меняется интерес к корму в зависимости от его разнообразия.

Выяснилось, что при однообразном рационе коты с каждой последующей порцией ели меньше, несмотря на то что оставались голодными. Зато при смене корма интерес к еде не снижался — общий объем потребления даже возрастал.

Эту закономерность подтвердили и дополнительные эксперименты. Когда к нескольким одинаковым блюдам добавляли новое, животные снова начинали есть активнее — даже если новый корм не был любимым.

Ключевую роль, как выяснили ученые, играет запах. В одном из экспериментов достаточно было лишь аромата нового корма, чтобы повысить аппетит, даже без изменения самой пищи. В то же время длительное повторение одного и того же запаха, наоборот, снижало интерес к еде.

В исследовании отмечается, что преждевременный отказ от корма связан прежде всего с обонятельными факторами, а не только с физиологическим насыщением. При многократном повторении одного и того же корма животные постепенно теряют к нему интерес, даже после длительного голодания.

Подобный эффект известен и у людей — его называют «обонятельной сенсорно-специфической сытостью». Исследования мозга показывают, что он связан со снижением активности центров вознаграждения, из-за чего еда перестает приносить удовольствие.

«У котов эти неврологические механизмы еще предстоит исследовать, хотя авторы исследования отмечают, что эта быстрая сенсибилизация к еде может иметь глубокие эволюционные корни. Собаки, например, склонны наедаться, когда еда доступна, как и их предок волк, который охотился стаями. Домашние коты, наоборот, произошли от диких котов, которые охотятся в одиночку и поэтому едят мелкую добычу несколько раз в день», — говорится в статье.

Это может объяснять, почему кошки обычно потребляют пищу небольшими порциями и не доедают ее до конца. Как отмечают исследователи, решающую роль в таком поведении играет обонятельная адаптация: знакомый запах быстро теряет привлекательность, тогда как новый снова стимулирует интерес к корму.

Полученные выводы могут быть полезными для владельцев животных. В частности, чередование кормов помогает поддерживать интерес к еде, особенно во время болезни. В то же время однообразный рацион может быть уместным для контроля веса у животных с избыточной массой.

Напомним, ранее мы сообщали, что окаменелость, которую десятилетиями считали древнейшим осьминогом, оказалась совсем другим существом — ученые сделали неожиданное открытие.