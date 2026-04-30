Почему кот не доедает корм: ученые объяснили странную привычку

Некоторые владельцы животных замечают, что коты не всегда доедают свой корм, хотя всегда очень просят есть. Причем они оставляют на потом часть своей основной порции, которую съедают всегда. Ученые исследовали, почему коты не доедают свою порцию еды и рассказали больше об интересной привычке.

Результатами поделились Science Alert.

Почему кот оставляет корм в миске на потом: что это за привычка

Ученые наконец-то смогли объяснить, почему коты внезапно прекращают есть свою порцию корма и оставляют ее на потом. По данным последнего исследования, коты, которые не доедают корм, могут испытывать скуку. Они необязательно наелись, если оставили корм в миске.

У людей этот основной физиологический принцип называется обонятельно-сенсорно-специфическим насыщением. Он объясняет, почему мы иногда наедаемся «до отвала» и чувствуем сытость, а затем видим десерт — и в желудке автоматически появляется место.

Однако у кошек этот механизм питания годами заставляет учёных искать ответы.

«Кошки часто перестают есть и не доедают даже после того, как чувствовали голод. Но они немедленно восстанавливают приём той же пищи через короткий промежуток времени. Это говорит о том, что прекращение еды не может быть полностью объяснено только желудочно-кишечным насыщением», — пишут исследователи из Университета Иватэ в Японии.

Кошки загадочны не только снаружи, но и генетически, ведь их привычки тысячелетиями эволюционируют и меняются. Хотя и собаки, и кошки принадлежат к хищникам (Carnivora), собаки, как правило, жадно поглощают пищу, иногда настолько, что приходится ее срыгивать.

А кошки обычно едят множество мелких порций еды. Ученые хотели исследовать, регулируются ли пищевые привычки котов прежде всего сенсорными факторами.

Они привлекли к исследованию 12 здоровых домашних кошек смешанных пород, ни одна из которых не была стерилизована. Кошек поместили на контролируемый режим кормления. Сначала кошки не ели 16 часов. Им было предложено всего 20 граммов сухого корма.

За 10 повторений такого эксперимента всего четыре кошки съели всю порцию в течение 10 минут после ее получения. Это показало, что даже голодающие кошки добровольно прекращают есть, съев лишь около трети своей порции.

Далее учёные провели серию тестов на кормление. Каждый эксперимент состоял из шести циклов, включавших 10-минутный период кормления, за которым следовал 10-минутный отдых с пустой миской. Ученые заметили, что когда кошки получали тот же корм, их потребление корма постепенно снижалось.

Когда котам предлагали шесть разных видов корма, они ели гораздо больше. Даже если каждый последующий корм был менее вкусным, но отличался от предыдущего, кошки съедали больше. Это показывает, что коты оставляют корм в миске, потому что им хочется чего-нибудь нового.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что коты не перестают есть просто потому, что они сыты», — говорит ученый по поведению животных Масао Миядзаки.

Сенсорная новизна, особенно среди запахов, может стимулировать кошачий аппетит.

Другие интересные факты о котах

