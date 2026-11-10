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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Почему коты не любят, когда им гладят живот, лапы и хвост: объяснение экспертов

Почему даже ласковый кот может выпустить когти, когда ему гладят живот, лапы или хвост? Эксперты объяснили причины такой защитной реакции.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Кот

Кот / © pexels.com

Владельцы кошек хорошо знают эту картину: любимец ложится на спину, демонстрирует пушистый живот и будто приглашает к поглаживаниям. Но как только человек затрагивает эту зону, животное может мгновенно схватить руку лапами или укусить.

Как отмечает научно-популярное издание Live Science, такая реакция часто связана с природными инстинктами, особенностями анатомии и повышенной чувствительностью определенных участков тела.

Почему коты не позволяют гладить живот и хвост: объяснение экспертов

По словам Сары Эллис, руководительницы направления психического благополучия и поведения кошек в благотворительной организации International Cat Care, животные тщательно оберегают наиболее уязвимые части тела. Как поясняется в материале Live Science, кошки являются одновременно хищниками и потенциальной добычей для других животных — собак, койотов и хищных птиц.

«Коты являются как хищниками, так и добычей, поэтому они могут очень ревностно оберегать участки, которые особенно уязвимы к травмам во время нападения, например, зону живота», — отмечает Сара Эллис в комментарии для Live Science.

В отличие от сердца и легких, защищенных ребрами, жизненно важные органы брюшной полости — печень, желудок и кишечник — не имеют такой же крепкой костной защиты. Как отмечается в материале Live Science, даже наличие так называемой «первичной сумки» — складки кожи и жировой ткани на животе — не лишает кошек необходимости защищать этот уязвимый участок.

Аналогичная ситуация и с хвостом. По данным выпуска Live Science, во время преследования он может оказаться ближе всего к нападающему, из-за чего участок у его основания становится особенно уязвимым к укусам. Именно поэтому, как подчеркивают эксперты, коты нередко настороженно реагируют на попытки погладить их хвост.

Почему коты не позволяют касаться своих лап: две неожиданные причины

Не менее чувствительно коты реагируют и на попытки коснуться их лап. Эксперты объясняют такое поведение двумя основными причинами.

  • Инстинкт самосохранения. Как отмечает Сара Эллис в комментарии для Live Science, лапы необходимы котам для быстрого бегства. Если избежать опасности не удается, животное должно свободно защищаться с помощью когтей. Именно поэтому ограничение подвижности лап может вызвать у нее дискомфорт.

  • Повышенная чувствительность. Специалист по поведению кошек и старшая научная сотрудница Университета Пердью Микель Дельгадо объясняет, что на лапах расположены чувствительные подушечки пальцев и специальные запястные вибрисы, помогающие животным воспринимать различные раздражители, в том числе давление и тепло.

«Поэтому неудивительно, что многие коты чувствительно реагируют на прикосновения к лапам», — отмечает Микель Дельгадо в комментарии для Live Science.

Где можно гладить кошек и какие сигналы свидетельствуют об их недовольстве

Если хотите приласкать любимца и не вызывать у него дискомфорта, Микель Дельгадо советует обратить внимание на участки, где расположены благоухающие железы: основу ушей, щеки и пространство под подбородком.

Кошки часто трутся этими частями тела о других животных, с которыми они имеют дружеские отношения. Поэтому такие поглаживания они могут рассматриваться как проявление социальной связи.

«Они относятся к нам так же, как к другим котам», — объясняет эксперт.

В то же время, как отмечают специалисты, есть и исключения. Некоторые кошки с удовольствием позволяют гладить свой живот или даже положительно реагируют на прикосновения к хвосту. К примеру, животное может прижимать заднюю часть тела к руке человека и поднимать хвост вверх. Такое поведение иногда называют «лифтом для крупа».

Чтобы не вызывать у любимца стресса, важно вовремя подмечать сигналы дискомфорта. По словам Микель Дельгадо, кот может резко повернуть голову в руки человека, начать удаляться или активно вертеться, пытаясь прекратить нежелательные поглаживания.

Если игнорировать эти предупредительные знаки, животное может прибегнуть к защите — укусить, зашипеть или поцарапать человека.

Специалисты отмечают: каждый кот имеет собственный характер и предпочтения. Поэтому главное правило комфортного общения с любимцем — внимательно следить за его реакциями, не навязывать физический контакт и уважать личные границы животного.

Напомним, ранее мы рассказывали, что кот хочет сказать ушами и как по их положению понять настроение домашнего питомца. Оказывается, положение кошачьих ушей может многое рассказать об эмоциональном состоянии животного.

Например, направленные вперед уши часто свидетельствуют о заинтересованности, тогда как прижатые к голове могут сигнализировать о страхе, тревоге или раздражении. Внимательно наблюдая за такими сигналами, владельцы могут лучше понимать своих любимцев, распознавать их настроение и замечать признаки дискомфорта.

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