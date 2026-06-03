Почему коты живут дольше собак: ученые нашли неожиданное объяснение

Собака и кот

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Исследователи обнаружили новые закономерности, которые могут объяснить разницу в продолжительности жизни между различными видами млекопитающих. Среди ключевых факторов — особенности иммунной системы и размер мозга.

Об этом сообщило издание We love Dogz.

Международная группа ученых под руководством Университета Бата проанализировала геномы 46 видов млекопитающих и сравнила их с максимальным потенциалом продолжительности жизни каждого вида. Речь идет о самом высоком зафиксированном возрасте, которого может достичь животное при благоприятных условиях, а не о средней продолжительности жизни.

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Результаты исследования показали, что долгоживущие виды имеют общую черту — в их геномах обнаружено большее количество генов, связанных с работой иммунной системы. По мнению авторов работы, это может свидетельствовать о важной роли иммунитета в процессах старения и поддержании здоровья организма в течение жизни.

Во время анализа ученые также обратили внимание на связь между размером мозга и долголетием. В частности, животные с относительно большим мозгом нередко живут значительно дольше. В качестве примера исследователи приводят дельфинов, максимальная продолжительность жизни которых достигает около 39 лет, а также китов, которые могут доживать до 100 лет. Для сравнения, мыши обычно живут всего один-два года.

Однако размер мозга не является единственным объяснением. Ученые отмечают, что существуют виды, которые не вписываются в эту тенденцию. Например, голые слепак-крысы имеют небольшой мозг, но могут жить до 20 лет. Подобная ситуация наблюдается и у летучих мышей, которые также демонстрируют неожиданно высокую продолжительность жизни.

Именно поэтому исследователи решили подробнее изучить другие биологические механизмы. Анализ показал, что долгоживущие виды стабильно имеют больше генов, связанных с иммунными функциями. Ученые предполагают, что это помогает организму эффективнее бороться с инфекциями, удалять поврежденные клетки и сдерживать развитие опухолей.

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Хотя исследование не было посвящено непосредственному сравнению собак и кошек, его выводы хорошо согласуются с разницей в продолжительности жизни этих домашних животных. Коты обычно живут от 12 до 18 лет, а некоторые особи превышают 20-летний рубеж. У собак средняя продолжительность жизни составляет около 10-13 лет и зависит от породы и размера животного.

В частности, коты имеют более высокое соотношение размера мозга к массе тела, чем большинство пород собак. Кроме того, их организм демонстрирует определенные особенности иммунного ответа: у котов реже фиксируют отдельные виды рака, связанные со старением, а некоторые хронические воспалительные процессы развиваются медленнее.

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