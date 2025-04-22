Почему крылья ушастой совы светятся розовым: ученые разгадали тайну

Крыло ушастой совы под темным светом

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Крылья ушастой совы скрывают удивительную тайну. Исследователи из Университета Северного Мичигана обнаружили, что внутренние перья крыльев этих птиц светятся розовым под определенным освещением благодаря флуоресцентным пигментам — порфиринам.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Эти пигменты, невидимые для человеческого глаза, могут быть частью сложного сигнального механизма. Поскольку совы видят ультрафиолетовом спектре, а их добыча (грызуны) — нет, розовое свечение может служить способом общения между птицами, не привлекая внимания врагов.

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Однако вариации в яркости пигментов указывают на более сложную функцию. Исследования 99 сов показали, что интенсивность флуоресценции зависит от возраста, пола и веса птицы.

Флуоресценция возникает благодаря порфиринам — пигментам, которые светятся под УФ-светом, но разрушаются от солнечных лучей. Поэтому интенсивность свечения уменьшается с возрастом перьев, что может служить индикатором их «свежести».

Интересно, что у ушастых сов флуоресценция сильнее у самок с более темным оперением, а также у старших птиц. Молодые особи с более бледными перьями демонстрировали более яркое свечение, если были тяжелее — это может быть «честным сигналом» об их физическом состоянии.

«Вполне возможно, что флуоресцентные пигменты, которые демонстрируются у ушастых сов, используются для полового отбора. Единственное время, когда эти пигменты могут быть непосредственно демонстрируемыми (кроме полета), будет во время ухаживания, во время которого самец выполняет ухаживающий полет, чтобы привлечь самок. Но даже если бы совы были четко настроены на тонкие различия в свечении крыльев, которое щеголяет во время полета самцов, это не объясняет, почему крылья самок должны быть намного ярче», — говорится в исследовании.

Исследователи обнаружили, что флуоресцентные пигменты в перьях сов не подчиняются обычной двоичной классификации — их количество существует в спектре, в зависимости от размера, возраста и пола птицы.

Ученые предполагают, что причина может заключаться не только в визуальной коммуникации, но и в регулировании тепла. Известно, что подобные пигменты в яичной скорлупе отражают инфракрасное излучение, помогая контролировать температуру. Возможно, они выполняют такую же функцию в перьях самок, уменьшая потери тепла во время гнездования.

«Эта альтернативная гипотеза могла бы объяснить, почему самки имеют значительно больше флуоресцентных пигментов, поскольку самцы не высиживают и являются более физически активными, когда охотятся на предметы добычи, тогда как самки играют основную роль в инкубации», — говорится в материале.

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