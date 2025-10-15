Почему лапки паука сгибаются, когда он умирает: ученые дали ответ

Мертвый паук / © Shutterstock

После смерти пауки всегда выглядят одинаково — их лапки сворачиваются внутрь. Причина этого кроется в гидравлическом строении их тела и особенностях движения, которые резко меняются, когда прекращается давление жидкости.

Об этом сообщило издание Iflscience.

У пауков нет крови, как у людей или животных. Ее роль выполняет гемолимфа — специальная жидкость, которая циркулирует под давлением и помогает двигать лапками. Когда паук жив, гемолимфа создает гидравлическое давление, разводя лапы наружу. В то же время мышцы-сгибатели работают, чтобы сжимать их внутрь.

Особенность в том, что в лапках пауков нет мышц-разгибателей. Именно поэтому они не могут распрямить конечности без давления гемолимфы. После смерти это давление исчезает, жидкость перестает проталкиваться в лапы, и те автоматически сгибаются.

Из-за потери равновесия многие пауки переворачиваются на спину, оставаясь в характерной позе со свернутыми внутрь лапками.

«Одна команда из Университета Райса использовала эту систему давления для создания того, что они называют „паукообразными некроботами“. Это предполагает использование мертвых пауков, и вместо жидкости в их тела впрыскивается воздух, что заставляет конечности растягиваться. Уменьшение давления воздуха превратило их в механические хваталки», — отметили в статье.

