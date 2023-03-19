Почему ледяная оболочка спутника Юпитера оборачивается быстрее ядра: новое исследование

Исследователи из Калифорнийского технологического института в США и Университета Хоккайдо в Японии раскрыли тайну ледяной поверхности спутника Юпитера – Европы.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ученые уверены, что под ледяной оболочкой спутника Юпитера Европы скрывается океан из соленой воды, циркулирующей вокруг каменистых недр этого мира. Ученые считают, что движение воды может привести к тому, что оболочка Европы вращается то быстрее, то медленнее со временем. То есть скорость движения отличается от скорости вращения внутренней части спутника.

Юпитер влечет за собой приливные силы в Европе. Вместе с тепловой энергией, выделяемой вследствие радиоактивного распада, тепло из недр Европы поднимается через океан к замерзшей поверхности и провоцирует течения. Эта сила настолько мощна, что способна сдвинуть с места ледяной панцирь спутника. Толщина этого льда точно неизвестна, но ученые утверждают, что он может составлять от 15 до 25 километров.

"Для меня было совершенно неожиданно, что происходящего в океане может быть достаточно, чтобы повлиять на ледяную оболочку. Это было огромным сюрпризом", — сказал ученый Роберт Паппалардо.

Напомним, космический аппарат NASA совершил свой 48-й близкий облет Юпитера и прислал на Землю новую порцию фотографий планеты. Но в NASA заявили, что из-за технических проблем с камерой аппарата ему удалось сделать всего 44 из запланированных 214 изображений.

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