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Почему корабль на Луне перевернулся: в компании назвали три главные причины
Виновными оказались три ключевых фактора, которые теперь учтут в будущих миссиях.
Компания Intuitive Machines обнародовала результаты расследования падения своего второго лунного модуля Athena, опрокинувшегося после посадки вблизи южного полюса Луны 6 марта этого года. Причинами неудачного приземления стали три критических фактора, которые привели к потере аппарата.
Об этом пишет space.
Как сообщил генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус во время брифинга 13 мая, первой проблемой стали сбои в работе лазерного высотомера. Из-за «шума и искажения сигнала» Athena не смогла точно определить высоту во время завершающего этапа посадки.
Вторая причина — сложные условия освещения в зоне посадки, расположенной всего в 160 км от южного полюса Луны.
Третий фактор — ограниченная точность навигации. Оптическая система Athena использовала снимки NASA, сделанные с орбиты, однако на малой высоте при посадке эти фото не позволили правильно идентифицировать кратеры и неровности.
Миссия IM-2 стала продолжением предыдущего полета IM-1, в котором модуль Odysseus также опрокинулся, хотя и смог проработать семь земных дней. Оба аппарата поддерживались программой NASA CLPS, которая привлекает частные компании для доставки полезных грузов на Луну.
Athena везла научное оборудование NASA, мини-аппарат Grace и луноход MAPP, но падение не позволило им развернуться на поверхности.
Intuitive Machines уже работает над устранением недостатков. В новом модуле для миссии IM-3, запуск которой запланирован на 2026 год, будет усилена система навигации, добавлены новые высотомеры и сенсоры, независимые от освещения. Также будут использоваться усовершенствованные алгоритмы машинного обучения для распознавания ландшафта.
«Двигаясь вперед, мы добьемся успеха. Приземьтесь мягко, приземлитесь вертикально, готовы к работе», — резюмировал Альтемус.
Напомним, ученые из NASA и Центра инженерных исследований армии США совершили неожиданное открытие: не Венера, а именно Меркурий является самой близкой к Земле планетой в среднем. Это опровергает десятилетиями распространенное представление о планетарном соседстве.