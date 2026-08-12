- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 3 мин
Почему люди хрустят пальцами: врач объяснила приводит ли это к артриту
Привычка хрустить пальцами может привести к травмам.
Хруст пальцами сам по себе не имеет доказанной связи с артритом, несмотря на распространенное предубеждение, которое многие слышат еще с детства. В то же время резкие движения и попытки любой ценой добиться щелчка могут травмировать сустав, связки или сухожилия.
Об этом говорится в материале BBC News Украина , опубликованном 12 августа 2026 года:
Показательный эксперимент провел американец Дональд Ангер. На протяжении 50 лет он хрустел пальцами только левой руки — по меньшей мере дважды в день, а правую не трогал, чтобы сравнить состояние суставов. В 1998 году, когда Ангеру исполнилось 72 года, он совершил рентген обеих рук и не обнаружил признаков артрита или заметной разницы между ними.
Этот случай нельзя считать полноценным научным исследованием, ведь его участником был только один человек. Однако привычка, которую Ангер пытался проверить, действительно распространена: по данным исследований, пальцами хрустят от 20% до 50% людей.
Откуда берется звук
Сустав соединяет две кости и окружен синовиальной жидкостью — густым веществом, которое работает как смазочное масло и помогает костям двигаться плавно. Когда палец сгибается, растягивается или скручивается, пространство внутри сустава на короткое время увеличивается, а давление жидкости падает.
В этот момент растворенные в жидкости газы выходят из раствора и образуют пузырьки. Когда они схлопываются, человек слышит характерный хруст.
"Это нормальный физиологический процесс", - объяснила Кимме Хайрих, ревматологиня Манчестерского университета в Великобритании.
Что исследования говорят об артрите и силе хвата
Остеоартрит – самый распространенный вид артрита, при котором постепенно повреждается хрящ, защищающий кости в суставе. Описанные BBC исследования не выявили связи между этой привычкой и болезнью.
В исследовании 1975 года ученые сравнили жителей дома для пожилых людей, которые регулярно хрустели пальцами, с теми, кто этого не делал. Частота дегенеративного артрита в обеих группах была примерно одинаковой. Позже в ретроспективном исследовании изучили историю хруста пальцами у 215 пациентов с остеоартритом и сравнили ее с людьми без этого заболевания. Ни количество, ни длительность хруста в течение жизни не влияли на риск развития остеоартрита.
Другое распространенное опасение касается силы хвата. Исследование 1990 года с участием 74 человек в возрасте от 18 до 60 лет выявило более слабый хват и большую отечность рук у тех, кто регулярно хрустел пальцами. Однако исследование 2017 этих результатов не подтвердило и не выявило связи между хрустом и ослаблением хвата.
Так что обычный хруст пальцами не имеет доказанной связи ни с артритом, ни с более слабой силой хвата. Ультразвуковое исследование также не выявило у людей, регулярно это делающих, отеков или нарушений функции суставов.
В то же время безопасность зависит от того, как именно человек хрустит. Джей Джаганнатхан, нейрохирург из США, говорит, что есть тревожные признаки, на которые следует обратить внимание, например боль или отек.
В своей практике он видел пациентов, получавших растяжение и другие травмы после сильного хруста шеи, поэтому резко хрустить ею не рекомендуют. При попытке щелкнуть пальцем любой ценой – резкого дергания или чрезмерного нажатия – можно травмировать сустав, связки или сухожилие. В 1999 году хирург из Филадельфии описал два случая растяжения связок пальцев из-за таких попыток.
При обычном, неагрессивном хрусте подобные травмы случаются редко. Но если движение сопровождается болью, отеком или после травмы, эти симптомы не стоит игнорировать — нужна консультация медицинского специалиста.