Почему мелодии "залипают" в голове: ученые объяснили природу ушных червей

"Ушные черви" / © Pexels

Короткие фрагменты песен могут навязчиво крутиться в голове даже в тишине — явление, которое учёные называют «ушными червями». Исследования показывают, что с ним регулярно сталкивается большинство людей, особенно те, кто часто слушает музыку.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Финские ученые выяснили, что более 90% людей по крайней мере раз в неделю замечают у себя мелодии, которые непроизвольно прокручиваются в мыслях, а около 60% — ежедневно. Чаще всего это фразы из популярных композиций, которые звучали недавно или повторялись много раз.

Ученые объясняют: мозг работает похожим образом и во время реального прослушивания музыки, и когда «воспроизводит» ее мысленно. При этом активнее становится слуховая ассоциативная кора — зона, отвечающая за более сложные музыкальные образы.

Даже люди с врожденной амузией — нарушением, при котором сложно определять фальшь и запоминать мелодии, — также иногда чувствуют «ушных червей», хотя значительно реже.

Навязчивая мелодия способна влиять и на рабочую память. Австралийские исследователи обнаружили, что во время «музыкального залипания» люди хуже выполняют задания, связанные с кратковременным запоминанием — фрагмент песни буквально «занимает» часть когнитивных ресурсов. Чем знакомее мелодия, тем сильнее этот эффект.

Для большинства людей «ушные черви» скорее приятны, но для тех, кто живет с обсессивно-компульсивным расстройством, они могут быть дополнительным раздражителем. Исследования пока не дают однозначного ответа, возникают ли они у людей с ОКР чаще или просто воспринимаются острее.

Избавиться от назойливой мелодии иногда помогают простые вещи. Британские ученые, в частности, советуют жевать жвачку — это может нарушить работу «внутреннего голоса», через который мозг воспроизводит песню. Другой вариант — переключить внимание на другую музыку, хотя этот способ не всегда гарантирует полный эффект.

Парадоксально, но прослушивание той же композиции «до конца», как показывают исследования, чаще не снимает проблему, а наоборот — повышает шанс, что мелодия снова застрянет в голове.

