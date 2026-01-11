Почему мы ходим прямо: ученые нашли ответ в фоссилии возрастом 7 миллионов лет (фото)

Шимпанзе / © ТСН

Реклама

Ученые обнаружили на 7-миллионолетнем ископаемом примате крошечный бугорок на бедренной кости, подтверждающий, что Sahelanthropus tchadensis ходил прямо на двух ногах - и может быть предком человека.

Об этом пишет Live Science

Об открытии сообщила журналистка Sophie Berdugo опираясь на исследование Скотта Уильямса, ассоциированного профессора палеоантропологии Нью-Йоркского университета, опубликованное 2 января 2026 года в журнале Science Advances.

Реклама

Новое исследование показало, что ранее незафиксированный бугорок на бедренной кости 7-миллионолетнего ископаемого Sahelanthropus tchadensis указывает на то, что этот вид приматов ходил прямо на двух ногах, когда находился на земле.

Этот бугорок, который называется femoral tubercle, до сих пор встречается только у членов человеческой линии. Именно это позволяет ученым считать S. tchadensis самым ранним известным гоминином - группой видов, существовавших после отделения от шимпанзе и бонобо и включающих современных людей.

"Этот (бугорок) реально нас убедил", - отметил руководитель исследования Скотт Уильямс. "Мы решили, что это двуногий примат, и поэтому он принадлежит к гомининам".

Анализ бедренной кости S. tchadensis также подтвердил еще два анатомических признака, подобных человеческим. Во-первых, кость изгибается внутрь, благодаря чему колени расположены ближе друг к другу, чем бедра - как у современных людей. Во-вторых, на боковой части кости есть четкий бугорок для прикрепления самой большой ягодичной мышцы, которого нет у живых не-человеческих приматов.

Реклама

Вместе с тем, согнутые кости рук свидетельствуют, что S. tchadensis все еще умел лазить по деревьям, подобно современным шимпанзе и бонобо, но бедра и колени функционировали как у гомининов, что свидетельствует о частой двуногой походке на земле.

"Видимо, он много времени проводил на земле, чтобы развить двуногую походку", - добавил Уильямс.

Фоссил S. tchadensis был впервые описан в 2002 году в современном Чаде, но до сих пор остается предметом споров. Тогдашние авторы исследования утверждали, что расположение отверстия в черепе для спинного мозга (foramen magnum) свидетельствует о вертикальной походке, но другие ученые сомневались, действительно ли это доказывает двуногую походку.

© Live Science

Исследование Уильямса и его команды с использованием 3D-сканов костей конечностей позволило проверить бедренную кость на характерные признаки и сравнить ее с костями всех известных живых и ископаемых видов приматов.

Реклама

Уильямс заметил, что ранее он сомневался, был ли S. tchadensis двуногим, а следовательно гоминином, поскольку этот вид жил примерно 6-7 миллионов лет назад, около времени последнего общего предка людей и шимпанзе. "S. tchadensis мог быть двуногим приматом, но не обязательно по человеческой линии", - пояснил он.

Ключевым открытием стал крошечный бугорок на передней части бедренной кости:

"Это очень маленький бугорок, который я сначала не заметил, а почувствовал, когда провел пальцем по кости", - рассказал Уильямс.

Джереми ДеСильва, биологический антрополог из Dartmouth College, который не участвовал в исследовании, назвал открытие "сверх убедительным": "Я сразу просмотрел 3D-скан бедра и сказал: "Как я этого раньше не заметил?" Теперь можно видеть ключевые анатомические признаки прямо на фоссиле".

Реклама

Открытие делает вопрос о виде последнего общего предка людей и шимпанзе еще более загадочным. Если S. tchadensis был гоминином, это свидетельствует, что предок больше напоминал шимпанзе, чем человека.

"Теперь наша ключевая научная задача - понять: можно ли быть двуногим и не быть гоминином?" - подытожил ДеСильва.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые из Кембриджского университета обнаружила, что люди происходят не от одной, а по крайней мере от двух предковых популяций.