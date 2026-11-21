Почему так трудно оторваться от телефона — объяснение учёных / © pexels.com

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Более 10% населения мира могут сталкиваться с проблемами, связанными с неконтролируемым использованием Интернета. Учёные выяснили, что причина кроется не только в привычках людей, но и в том, как работают цифровые платформы.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz со ссылкой на отчет международной группы экспертов, опубликованный в научном журнале The Lancet Psychiatry.

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По оценкам исследователей, проблемное использование Интернета может затрагивать более 10% населения мира. В то же время установить точное число сложно, поскольку учёные используют разные подходы к определению и оценке этого явления.

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Эксперты поясняют, что речь идет не только о чрезмерном увлечении социальными сетями или видеоиграми. К проблемному использованию Интернета также относятся неконтролируемые онлайн-покупки, навязчивый поиск информации и постоянное изучение симптомов заболеваний в Сети.

В то же время исследователи отмечают, что важно проводить различие между активным использованием цифровых технологий и поведением, которое уже негативно сказывается на работе, отношениях и повседневной жизни.

Почему людям сложно отложить телефон

По мнению учёных, объяснять чрезмерное использование смартфонов лишь недостаточной силой воли неправильно. Значительную роль играют сами цифровые платформы, которые созданы таким образом, чтобы как можно дольше удерживать внимание пользователей.

В частности, бесконечная лента новостей, автоматическое воспроизведение видео, персонализированные рекомендации и постоянные уведомления побуждают людей снова открывать приложения. Эксперты предполагают, что развитие искусственного интеллекта может сделать эти механизмы ещё более эффективными.

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Особое беспокойство вызывает влияние цифровых технологий на детей и подростков. Проблемное пользование Интернетом связывают с нарушениями сна, тревожностью, депрессией и ухудшением успеваемости в учебе.

Однако учёные отмечают, что эта связь может быть двусторонней. Психологические трудности могут способствовать чрезмерному пребыванию в Сети, а это, в свою очередь, может усугублять существующие проблемы.

Что предлагают изменить ученые

Авторы исследования призывают усилить регулирование цифровых платформ, ограничить функции, способствующие чрезмерному использованию, и обеспечить более надежную защиту детей.

Кроме того, эксперты обращают внимание на недостаточную подготовку медицинских работников и необходимость разработки эффективных методов профилактики и лечения.

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Одним из примеров такого подхода стал международный проект BootStRaP. В рамках этого проекта исследователи разработали и тестируют мобильное приложение, призванное помочь молодежи сформировать более здоровые привычки использования Интернета.

Учёные отмечают, что для решения этой проблемы необходимы совместные международные действия. Хотя отдельные аспекты воздействия цифровых технологий ещё требуют изучения, имеющихся доказательств уже достаточно, чтобы приступить к действиям.

Напомним, что в Нидерландах ученые исследовали мозг женщины, которая на протяжении более трех десятилетий зимой впадала в состояние, похожее на зимнюю спячку.

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