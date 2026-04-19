Почему мы не помним, как были младенцами: объяснение ученых

Хотя у маленьких детей память функционирует хорошо, большинство людей не могут вспомнить события из раннего детства. Причина может заключаться не в потере этих воспоминаний, а в невозможности получить к ним доступ. Другими словами взрослый человек не можешь открыть нужные «файлы» в памяти.

Об этом шла речь в подкасте Popular Science «Спросите нас о чем угодно».

Ученые называют явление потери воспоминаний о раннем детстве детской амнезией.

В основном люди ничего не помнят событий, которые были в возрасте до трех лет, а до шести имеют лишь туманные воспоминания.

Как работает память у детей

Исследования показывают, что младенцы и даже очень маленькие дети абсолютно способны формировать воспоминания. Их мозг записывает переживания. Проблема не в том, что ничего не сохраняется. Проблема в том, что позже мы не имеем доступа к этим воспоминаниям.

Другими словами, дело не в том, что жесткий диск пустой, а в том, что пароль для доступа просто исчез или формат файла изменился, и его просто больше нельзя открыть для взрослых.

Чтобы выяснить, как у малышей функционирует память, Сара Пауэр, ученый из Института развития человека имени Макса Планка, построила целую игровую комнату-лабораторию, в которой она прятала игрушку. Затем она приводила малышей в возрасте от полутора до двух лет, чтобы они нашли игрушку. Позже она возвращала ребенка обратно и проверяла, помнит ли он, где была игрушка.

Иногда люди убеждены, что помнят что-то с того времени, когда им было примерно два года, но на самом деле эти воспоминания могут происходить из фотографий или историй, которые им рассказывали родители.

В другом исследовании детей просили рассказывать о конкретных событиях своим родителям в возрасте трех лет. Затем исследователи проверили воспоминания спустя годы.

Дети в возрасте от пяти до семи лет помнили около 60 процентов этих событий. Но к восьми или девяти годам этот показатель снизился ближе к 40 процентам.

То есть ранние воспоминания не просто исчезают, а будто распадаются со временем. И интересно, что дети помнили больше, когда их родители помогали им строить историю: задавали вопросы, добавляли детали, делали ее более нарративной.

Почему наш мозг забывает?

Недавнее исследование, над которым также работала Сара Пауэр, рассматривало так называемую микроглию. Это, по сути, крошечные клетки в мозге, которые действуют как команда уборщиков.

Они помогают формировать мозг в процессе его развития. Они обрезают связи между нейронами, избавляются от лишнего и, по сути, помогают организовать все нейронные цепи.

Это исследование показало, что микроглия может на самом деле играть определенную роль в том, почему мы забываем ранние воспоминания.

В экспериментах с мышами ученые фактически уменьшили активность микроглии, и эти мыши фактически сохраняли свои ранние воспоминания дольше, чем обычно.

Это говорит о том, что микроглия — это не просто пассивные очистители. Они могут быть активно задействованы в том, чтобы сделать эти ранние воспоминания недоступными.

Во время раннего развития мозг меняется очень быстро, формируя множество связей, а затем их обрезая. И в процессе некоторые из этих ранних путей памяти могут быть нарушены или реорганизованы.

Это забывание на самом деле помогает нам. Оно может действовать как своеобразная перезагрузка, очистка ранней беспорядочной информации, чтобы мы могли позже создать более стабильные воспоминания.

Мозг работает так, будто мы начинаем все сначала.

То есть мы не помним, что были младенцами, не потому, что ничего не произошло, а потому, что наш мозг был слишком занят развитием, чтобы сохранить эти воспоминания таким образом, чтобы мы могли получить к ним доступ позже.

