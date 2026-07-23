Почему мы не замечаем предметы, которые находятся перед глазами: ученые назвали неожиданную причину

Почему мозг не замечает объекты, находящиеся в поле зрения / © Credits

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Даже объект, находящийся на виду, иногда может остаться незамеченным. Нейробиологи предложили объяснение этого явления, связав его с волнами электрической активности мозга.

Об этом сообщил сайт Earth.com.

Исследователи пришли к выводу, что так называемые бегущие волны в зрительной коре головного мозга не являются случайным явлением, а играют важную роль в формировании зрительного восприятия. Исследователи установили, что положение такой волны в момент появления объекта было связано с вероятностью его обнаружения.

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Ранее ученые полагали, что подобные волны возникают только в мозге под наркозом. Однако ещё в 2020 году команда нейробиолога Джона Рейнольдса из Института биологических исследований Солка зафиксировала их у обезьян, которые не спали и выполняли зрительные задания. Во время экспериментов животные должны были находить слабые сигналы на экране, а волны возникали спонтанно, без внешнего стимула.

По словам Рейнольдса, когда такая волна переводит определённый участок зрительной коры в более возбудимое состояние, нейроны сильнее реагируют даже на слабые зрительные сигналы, поэтому вероятность их обнаружения значительно возрастает.

Исследователи также обратили внимание на особенности строения зрительной коры. Лишь около 5% нервных связей передают сигналы от глаз, тогда как примерно 80% соединяют нейроны между собой. Именно эта внутренняя сеть, по словам авторов, создает волны, которые распространяются по зрительной коре.

В новом обзоре ученые предложили модель, согласно которой эти волны выполняют сразу несколько функций. Они помогают объединять недавно полученные зрительные сигналы во внутреннюю картину сцены, формируют краткосрочные прогнозы относительно того, что может произойти дальше, а также участвуют в сохранении и воспроизведении последовательностей событий.

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Компьютерное моделирование также подтвердило эту идею. После обучения сеть, построенная по принципам работы коры головного мозга, могла генерировать последующие изображения без поступления новых данных. Когда исследователи изменяли структуру боковых связей или задержек между ними, волны исчезали, а вместе с ними — и способность сети генерировать такие прогнозы.

По мнению авторов, связи между нейронами изменяют свою силу в зависимости от накопленного опыта. Именно в них, как предполагают исследователи, фиксируются закономерности окружающего мира, которые мозг использует для построения внутренней модели реальности.

По мнению авторов, способность мозга формировать прогнозы может помогать компенсировать задержку между поступлением визуальной информации и её обработкой.

Авторы отмечают, что подобная волновая активность наблюдается не только в областях мозга, связанных со зрением, но и в зонах, отвечающих за движение, память и планирование. Следующим этапом исследований станет проверка этой теории путем экспериментального воздействия на волновую активность в мозге животных и людей, которые не спят, чтобы выяснить, как это повлияет на восприятие.

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Напомним, ученые разрабатывают «живые пломбы» и методы выращивания новых зубов, которые в будущем могут заменить обычные коронки и имплантаты.

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