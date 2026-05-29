Почему на самом деле не было морских динозавров: ученые зашли неожиданную причину

Современной науке неизвестен ни один вид морского динозавра, и ученые нашли этому причину

Долгое время учёных удивлял тот факт, что в природе не существовало морских или полностью водных динозавров . Решить эту загадку помогло тщательное изучение черепов спинозавров. Как считают некоторые ученые, у этих гигантских хищников были очень плотные кости, зубы для захвата рыбы и хвост, похожий на весло, что указывает на их частое и длительное пребывание под водой.

О том, как обычная соль повлияла на эволюцию этих гигантских животных, рассказывает IFLScience.

Проблема с солью и эволюционные решения

Соль жизненно необходима, ведь натрий помогает регулировать баланс жидкости и передавать нервные импульсы в организме животных. Однако ее избыток крайне опасен и даже смертелен. Современные морские птицы и некоторые рептилии, такие как морские игуаны, имеют специализированные железы, которые эффективно фильтруют соль из крови и выводят ее наружу. В частности, игуаны периодически «вычесывают» жидкость с избытком соли через ноздри, чтобы безопасно переваривать соленую пищу и морскую воду.

Найти доказательства существования такой железы на окаменелостях очень сложно, поскольку мягкие ткани разрушаются в первую очередь. Поэтому исследователи искали на черепах спинозавридов специфические углубления и каналы, где могли бы размещаться железы и выводные протоки, когда животное было живым.

Что нашли на черепах спинозавров

Анализ черепов более поздних видов спинозавров позволил выявить анатомические признаки, четко соответствующие расположению соляной железы. Эта железа располагалась непосредственно над глазом – подобно тому, как это устроено у современных морских птиц. От нее шел выводной пролив, который вел прямо к ноздри динозавра.

Появление таких структур является классическим примером конвергентной эволюции, когда совершенно разные виды животных развивают одинаковые черты для выживания в аналогичных экологических нишах (например, при охоте в воде).

Автор исследования, итальянский палеонтолог Андреа Кау, отметил, что это открытие дает ученым редкую возможность связать физиологию вымершего динозавра с его экологией и диетой только на основе строения костей. При этом железы спинозавра располагались в углублениях костей и были полностью покрыты кожей, поэтому они никак не влияли на внешний вид динозавра.

Авторы исследования подытоживают, что именно солевой аппарат объясняет, почему динозавры так и не покорили океаны. Вероятно, анатомия черепа большинства видов динозавров просто не была совместима с эффективными системами выведения соли. Поэтому любые их эволюционные попытки занять водные или морские ниши заканчивались фатально из-за токсического воздействия избытка натрия на организм.

