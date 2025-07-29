Почему на «Титанике» не осталось ни одного человеческого скелета — научное объяснение

Место аварии Титаника – что произошло с телами погибших

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Более 1500 человек-пассажиров легендарного «Титаника» погибли, но человеческих останков не нашли.

Об этом идет речь в исследовании, передает ladbible.

«Хотя в результате столкновения с айсбергом в Атлантическом океане погибли около 1500 человек, на месте аварии не осталось ни скелетов, ни тел. Это подтверждает режиссер фильма „Титаник“ и энтузиаст глубоководных экспедиций Джеймс Кэмерон, много раз посещавший место аварии», — говорится в материале.

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Кэмерон рассказывал New York Times 2012 года, что не видел никаких человеческих останков.

«Мы находили одежду, обувь — это дает основания полагать, что когда-то там были тела. Но ни одного скелета мы не обнаружили», — добавляет он.

Куда подевались останки погибших? Ответ дают ученые

По словам ученого Роберта Балларда, вода на таких глубинах не содержит достаточного количества карбоната кальция — основного компонента костей.

«На глубине около 3000 футов (приблизительно 900 м) вы проходите так называемую глубину компенсации карбоната кальция — это ключ к разгадке… Когда оставшиеся морские организмы съедают тело, постепенно растворяются кости в морской воде», — говорит Баллард.

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Так что скелеты действительно были, но их мягкие ткани разложились, а кости впоследствии растворились.

Те, кто погиб не на борту, а замерз в воде в спасательных жилетах, возможно, отнесло течение или шторм.

Напомним, несмотря на распространенный миф и заявления историков, о якобы непотопляемом «Титанике» — лайнере, принадлежавшем британской компании White Star Line, недавно обнаруженные факты свидетельствуют о том, что судно не имело такой репутации и к катастрофе.

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