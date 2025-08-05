Почему не стоит купаться в бассейне с резким запахом: ученые объяснили, что может скрываться в воде

Бассейн / © Pixabay

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Летом многие люди ищут спасения от жары в общественных бассейнах или аквапарках. Но вместе с охлаждением вода может принести и неприятности — предупреждает иммунолог и профессор биомедицинских наук Университета Квиннипиак Лиза Кучара. Ученая рассказала, какие именно микроорганизмы могут скрываться в воде и как минимизировать риски заражения.

Об этом сообщило издание Live Science.

По словам ученого, хлор, который обычно используют для очистки бассейнов, эффективен против большинства патогенов. Но он не убивает все микроорганизмы сразу. Некоторые из них способны выживать в воде от нескольких минут до нескольких дней — даже в хлорированной среде.

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Один из самых стойких патогенов — криптоспоридий. Это микроскопический паразит, который имеет прочную внешнюю оболочку и может жить в хлорированной воде до 10 дней. Криптоспоридий вызывает водянистую диарею. Он попадает в воду вместе с фекалиями инфицированного человека, а заразиться можно, случайно проглотив воду из бассейна. Иногда для заражения достаточно очень малого количества микроба.

Еще один распространенный возбудитель — синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa). Она способна вызвать высыпания на коже, а также так называемое «ухо плавника» — это наружный отит, воспаление слухового прохода.

В воде бассейнов также часто находят норовирусы и аденовирусы, которые могут вызывать кишечные инфекции и респираторные заболевания.

Кроме микробов, опасность представляют и продукты жизнедеятельности человека, которые плавают в воде: пот, моча, кожное сало, чешуйки кожи. Эти вещества вступают в реакцию с хлором и создают хлорамины — побочные продукты, которые могут раздражать глаза, кожу и дыхательные пути. Именно они являются причиной резкого запаха хлора, а не чистота воды, как считают многие люди. То есть если бассейн имеет сильный запах хлора — это не добрый знак, а наоборот.

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Чтобы уменьшить риск заражения, Кучара советует придерживаться простых правил:

принимать душ до и после купания;

не глотать воду из бассейна;

не заходить в воду при расстройстве желудка;

регулярно посещать туалет, особенно детям;

менять подгузники детям каждый час;

не купаться с открытыми ранами;

тщательно вытирать уши после плавания.

Несмотря на риски, Кучара отмечает, что плавание — это полезная физическая активность, которая положительно влияет на физическое, социальное и психологическое здоровье. А соблюдение гигиенических норм значительно снижает вероятность заболеть.

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