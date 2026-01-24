Почему не стоит общаться с ChatGPT о личном: предупреждение ученых

Искусственный интеллект / © Pixabay

Искусственный интеллект, ставший неотъемлемой частью жизни миллионов людей, может представлять серьезную угрозу для ментального здоровья. У людей, ежедневно использующих подобные технологии, фиксируют значительно более высокий риск появления симптомов депрессии, тревожности и раздражительности.

Об этом пишет JAMA Network Open.

Американские ученые провели детальный онлайн-опрос, охвативший более 20 тысяч респондентов из разных штатов США. Выборка включала людей разного пола, возраста и расы, что позволило получить объективную картину. Участников спрашивали о частоте и целях использования нейросетей, таких как ChatGPT, а также об их психоэмоциональном состоянии.

Результаты оказались неутешительными:

Не менее 10% участников пользуются ИИ ежедневно.

Более 5% обращаются в чат-боты несколько раз в день.

Ежедневное использование ИИ связано с повышением риска умеренной депрессии почти на 30%.

Исследователи проявили интересную и тревожную закономерность: ключевым фактором риска является цель использования технологий. Среди наиболее активных пользователей 87% применяли ИИ для личных целей, и именно эта группа оказалась наиболее уязвимой.

В то же время, те, кто использовал нейросети исключительно для работы (около 50% опрошенных) или обучения (более 11%), имели значительно меньшие показатели тревожности.

Ученые отмечают: ограничение использования искусственного интеллекта только профессиональными задачами может существенно снизить риск возникновения депрессивных состояний. Наибольшую склонность к негативному влиянию ИИ обнаружили у людей от 25 до 64 лет.

Кроме эмоциональных расстройств, чрезмерное доверие к алгоритмам несет и другие угрозы. У людей, привыкших полагаться на ответы ИИ, снижается способность к критическому мышлению, что делает их легкой добычей для дезинформации.

Модели искусственного интеллекта склонны «льстить» пользователям, подстраивая ответы под ожидания человека. Это особенно опасно в вопросах здоровья. Уже зафиксированы случаи, когда «галлюцинации» ИИ приводили к реальным трагедиям.

В частности, один из американцев пережил отравление и психоз после того, как по совету чат-бота начал употреблять токсичное соединение вместо обычной соли.

