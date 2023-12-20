Почему не существует одинаковых снежинок: объяснение ученых

Шансы увидеть две одинаковые снежинки в природе практически равны нулю. Это связано с тем, что процесс их формирования очень специфичен.

Об этом пишет IFLScience.

Формирование наибольших снежных кристаллов может занять до 45 минут, что позволяет изменить условия окружающей среды и повлиять на их развитие. Оказывается, классическая шестиугольная форма снежинок, которая многим известна, является только одной из многих форм, которые могут принимать снежные кристаллы.

По словам Кеннета Либбрехта из Калифорнийского технологического института, большинство снежинок имеют шестиугольную форму, но иногда имеют треугольную форму, а в редких случаях они представляют собой почти идеальные равносторонние треугольники. Треугольные снежинки появляются, потому что для их возникновения нужна температура -14 градусов Цельсия и правильная влажность.

По словам ученого, снежные кристаллы падают вниз по-разному и на них влияют разные условия окружающей среды, поэтому они принимают разную форму. Именно поэтому шансы получить две одинаковые снежинки в дикой природе почти равны нулю. Это можно сделать только в лабораторных условиях.

Ранее сообщалось, что в мире существует 135 типов снежинок, которые мы обычно можем увидеть зимой. Однако любопытно, что одинаковых не существует. Ученые заявляют об очень низкой вероятности того, что даже на микроскопическом уровне снежинки испытывают одинаковые условия.