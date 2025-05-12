Некоторые люди рождаются с уменьшенной потребностью во сне / © Pexels

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Считается, что человек должен спать по восемь часов в день. Однако есть люди, которым достаточно 4 часов для отдыха.

В новом исследовании ученые выяснили, почему не все могут выспаться за 4 часа, об этом пишет издание Independent.

Некоторые люди рождаются с уменьшенной потребностью во сне. Они полноценно восстанавливаются через четыре часа в то время, когда другим нужно семь — девять часов. Китайские ученые обнаружили генную мутацию, ответственную за это.

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Открытие Китайской академии наук важно еще и потому, что у большинства недосып провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риск раннего развития болезни Альцгеймера. Люди с этой мутацией будто имеют суперсилу, которая дает возможность спать без вреда для здоровья.

Продолжительность и качество сна зависят от обмена молекулами фосфата между нервными клетками. За это отвечает ген SIK3. И именно он мутировал. Мутацию назвали N783Y. Она изменяет структуру белка SIK3, препятствуя ему переносить молекулы фосфата, говорится в материале. Модифицированные мыши с этой мутацией спали в среднем на 30 минут меньше.

В то же время эсперты напоминают, что любой человек, который спит или менее шести-восьми часов или больше, рискует получить такие проблемы со здоровьем, как повышенное кровяное давление, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее сообщалось, что современные исследования показывают, что женщинам нужно не менее 7–9 часов сна каждую ночь. На самом деле они показывают, что женщины, спящие более 9 часов, могут быть более восприимчивы к ожирению и другим проблемам со здоровьем.

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