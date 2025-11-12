Почему люди приручили не всех диких животных: 6 признаков возможных домашних питомцев

Лисицы могли бы стать домашними любимцами раньше собак и кошек

Многие мечтали о необычном диком любимце, но одомашнивание — это гораздо более сложный процесс, чем просто забрать животное домой. Приручение является взаимовыгодным симбиозом, требующим от животного наличия шести ключевых характеристик. Большинство млекопитающих не отвечают этим требованиям, поэтому тысячи лет эволюции дали нам лишь небольшое количество видов домашних животных по сравнению с их разнообразием в дикой природе.

Об этом пишет IFLScience.

Первые друзья: не только собаки и кошки

Одомашнивание – это не просто содержание дикого животного. Это взаимный обмен, в котором два неродственных сообщества получают выгоду. Волки превратились в собак, получая от людей пищу, тепло и защиту, а дикие кошки стали менее дикими, когда обнаружили, что поселения привлекавших грызунов людей являются для них доступным «буфетом».

Однако, согласно исследованиям, до того, как собаки и кошки стали лучшими друзьями Homo sapiens , существовал еще один вид, который мог получить этот титул.

Исследование 2024 года описывает, как древние охотники-собиратели в Южной Америке могли держать лис как домашних животных еще до того, как на континент прибыли одомашненные собаки. Доказательством этого неожиданного союза стало место захоронения 1500 лет в Патагонии, где человеческий скелет был похоронен рядом с остатками вымершего южноамериканского вида лисы ( Dusicyon avus ).

Химический анализ показал, что рацион лисы был похож на человеческий, что свидетельствует о том, что ее кормили люди, а следовательно, она, вероятно, была компаньоном или домашним любимцем, что объясняет ее умышленное захоронение рядом с людьми.

Шесть «золотых» характеристик

По словам профессора географии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джареда Даймонда, изложившего эти критерии в своей книге под названием «Оружие, микробы и сталь», подавляющее большинство млекопитающих никогда не было одомашнено, поскольку они не соответствуют шести ключевым признакам, необходимым для успешного приручения.

Он перечислил признаки, необходимые для домашнего питомца:

Способность размножаться в неволе. Многие виды отказываются размножаться в неволе, что делает невозможным создание постоянной популяции. Гибкая диета. Животное должно быть всеядным или травоядным, чтобы выжить на «остатках» человеческой пищи. Хищников, питающихся только мясом, содержать слишком дорого. Быстрое созревание. Виды должны быстро расти, чтобы быть полезными людям (например, как источник пищи или труда). Уступчивая (кроткая) природа. Животное не должно быть слишком агрессивным или паниковать в присутствии людей. Социальная иерархия. Животное должно признавать определенный социальный порядок и воспринимать человека как лидера. Устойчивость и выносливость. Животное должно быть устойчивым и не поддаваться панике в незнакомой среде.

Эксперимент с одомашниванием лис

То, что лисы могут быть одомашнены, не полная неожиданность, поскольку они, как и собаки, являются псовыми. В 1959 году советские ученые начали эксперимент, чтобы одомашнить черно-бурую лису. В отличие от собак и кошек, одомашнивание которых происходило постепенно, этот эксперимент был активен: ученые отбирали животных исключительно по признаку покорности.

Целенаправленный отбор привел к поразительной трансформации всего за 59 лет.

«Выбрав из популяции диких лис только покорных особей, уже через шесть поколений отбор, направленный только на покорность, дал подгруппу лис, которые лизали руки экспериментаторам, позволяли себя гладить, скулили, когда люди шли, и виляли хвостами, когда люди приближались к этому». исследование.

Кроме поведенческих изменений, одомашненные лисы приобрели и физические: у них уменьшился размер надпочечников, снизился уровень гормонов стресса (глюкокортикоидов), увеличился уровень серотонина. У них также появился пятнистый мех и ювенильные «черты лица» (более короткие, более круглые, более «собачьи» морды).

