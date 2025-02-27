Почему некоторые деревья избегают прикосновений: загадка "застенчивости крон"

Ученые до сих пор не могут найти четкую причину "застенчивости крон".

Удивительные промежутки между верхушками деревьев, которые формируются в лесах, вызывают удивление у ученых и посетителей. Это явление, которое получило название "застенчивость крон", является загадочным и одновременно увлекательным. Ветви некоторых деревьев не сливаются в сплошной род, а образуют изящные промежутки, словно намеренно вырезанные в лиственном покрове.

Об этом стало известно из исследования, опубликованном в журнале Annals of Botany.

Загадка этого явления привлекла внимание ученых еще в 1920-х годах, когда его заметили среди эвкалиптов, мангровых деревьев и японских лиственниц. Одной из причин, которая может объяснить такие промежутки, является влияние ветра, когда ветви трутся друг о друга, и теряют чувствительные побеги, создавая естественные коридоры между деревьями.

Не менее важным фактором является свет. Деревья могут "чувствовать" близость соседей благодаря светочувствительным белкам, помогающим определять наличие затенения. С помощью таких сигналов деревья регулируют рост ветвей, замедляя их, чтобы избежать борьбы за солнечный свет и экономить энергию.

Доктор Эмили Остерлофф из Лондонского музея естествознания недавно поделилась новыми выводами, рассказывая, как ветви деревьев образуют «мозаику», где каждая крона формирует аккуратные границы, оставляя пространство для полосок неба. Этот процесс не только способствует сохранению энергии, но и является частью сложной природной головоломки, где каждый элемент выполняет свою роль в формировании лесной экосистемы.

Гипотезы предполагают, что такие разрывы помогают ограничить распространение насекомых-вредителей и болезней, создавая естественную защиту для деревьев. Кроме того, больше солнечного света попадает на землю, способствуя росту подлеска и поддержанию экосистемы.

Исследования японских смешанных лесов показали, что широколиственные деревья формируют большие промежутки, чем хвойные. Это может быть связано с гибкостью древесины или реакцией деревьев на ветер. Однако оказалось, что даже ветреные зоны не всегда имеют больше разрывов, что ставит под сомнение роль ветра как основного фактора. Некоторые ученые предполагают, что гормоны или химические сигналы могут также влиять на это поведение.

Хотя ученые уже обнаружили определенные закономерности, почему же деревья создают эти промежутки, четкого ответа пока нет.

Напомним, ученые назвали неожиданную причину, почему крокодилам грозит вымирание.

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