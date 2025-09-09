Почему нет настоящих фото Млечного пути: ученая объяснила, как создают изображения

Изображение галактики Млечный путь пока могут быть только реконструкцией научных представлений и расчетов

Удивительные и подробные снимки Млечного Пути, которые мы видим в интернете и научных публикациях, на самом деле не являются настоящими фотографиями. Все они только иллюстрации, созданные учеными.

Об этом пишет издание IFL Science со ссылкой на слова бывшей аналитики NASA Александры Доттен.

Почему невозможно сфотографировать нашу галактику

Основная причина состоит в том, что мы находимся внутри Млечного Пути, а именно на краю одного из спиральных рукавов. Дотэн объясняет это на простом примере: человечество давно знало, что Земля круглая, но получить ее полное изображение стало возможным только тогда, когда мы улетели достаточно далеко от планеты, чтобы ее сфотографировать. Первое полное фото Земли, известное как «Голубой мрамор», было сделано в 1972 году с космического корабля «Аполлон-17», летевшего к Луне.

«Каждое полное изображение Млечного Пути, которое вы видите, — это иллюстрация», — отметила Александра Доттен.

Она отмечает, что мы не можем видеть Галактику такой, как на иллюстрациях, и, по ее мнению, человечество никогда не сможет этого сделать. Чтобы получить такой снимок, космическому аппарату нужно будет улететь невероятно далеко от диска Млечного Пути, что пока слишком сложной задачей для человечества, которое до сих пор не смогло выйти даже за пределы Солнечной системы.

Откуда мы знаем, как выглядит Млечный Путь

Даже без настоящих фотографий, у нас достаточно четкое представление о том, как выглядит наша Галактика. Астрономы изучают ее форму, составляют карту расположения звезд, которую мы видим на ночном небе. Это можно сравнить с попыткой сфотографировать колесо обзора в момент, когда находишься в одной из его кабинок: мы не видим аттракцион целиком, но можем составить представление о его форме и размерах, когда наблюдаем его отдельные части.

Ученые способны изображать объекты внутри Галактики, в частности сверхмассивную черную дыру в ее центре, чтобы получить представление о ее общей форме. Благодаря этому, а также изучению других подобных галактик, мы знаем, что Млечный Путь — это спиральная Галактика с перемычкой.

Ученые и дальше будут изучать нашу галактику и получать все больше данных о ее структуре. Но, по словам Доттен, скорее всего, мы и даже несколько поколений наших потомков никогда не увидим настоящего фото, которое воспроизведет Млечный путь во всей его красоте.

Напомним, исследователи обнаружили, что соседняя с Млечным Путем галактика — Малое Магелланова Облако — деформируется одновременно по двум осям. Она не только растягивается, но и не оборачивается. Такое аномальное поведение может разорвать галактику на части.