Почему одни созвездия видны всегда, а другие исчезают: астрономы объяснили явление

На ночном небе можно заметить интересную закономерность: некоторые созвездия и звезды видны всегда, а другие появляются только в определенные времена года. Астрономы объясняют, что это связано с движением Земли и особенностями так называемого звездного времени.

Например, зимой легко найти созвездие Ориона — оно висит над горизонтом сразу после наступления темноты. Но летом оно исчезает с вечернего неба. В то же время знакомая многим Большая Медведица остается видимой в течение всего года.

Причина — в том, как Земля вращается. Планета делает полный оборот вокруг своей оси примерно за 24 часа, но относительно далеких звезд этот цикл немного короче — 23 часа 56 минут. Такая разница означает, что звезды восходят примерно на четыре минуты раньше каждый день. Через месяц созвездие, которое появлялось у горизонта в 22:00, уже может подняться значительно выше на небе.

Именно поэтому Орион в конце декабря видно низко над горизонтом после захода Солнца, а в феврале или марте он уже почти над головой. В августе же его можно увидеть только перед рассветом.

Другая ситуация с Большой Медведицей. Она относится к так называемым циркумполярным созвездиям — тем, что расположены недалеко от небесного полюса. Такие звезды не заходят за горизонт, а как бы вращаются вокруг Полярной звезды, поэтому их можно наблюдать в течение всего года в Северном полушарии.

На экваторе, наоборот, циркумполярных звезд нет: там все созвездия восходят на востоке и заходят на западе.

На вид ночного неба также влияют очень медленные изменения — например, прецессия Земли. Из-за гравитационного влияния Солнца и планет ось вращения нашей планеты постепенно смещается, как волчок. Через тысячи лет это изменит расположение небесных полюсов и даже «полярную» звезду. Например, примерно через 12 тысяч лет роль Полярной будет выполнять яркая звезда Вега.

